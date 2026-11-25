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धमतरी प्रार्थना सभा विवाद में 2 अलग-अलग FIR दर्ज, मारपीट और धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप

धमतरी प्रार्थना सभा विवाद ( ETV Bharat )

धमतरी: शहर के नगरी इलाके में कथित तौर पर चंगाई सभा को लेकर हुए विवाद में नया मोड़ आ गया है. पुलिस ने शिकायतों के आधार पर दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज कर लिया है. एक FIR में विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मी के साथ मारपीट और शासकीय कार्य में बाधा डालने का आरोप है, जबकि दूसरे मामले में भगवान श्रीराम के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल कर धार्मिक भावनाएं आहत करने की शिकायत पर अपराध दर्ज किया गया है. दोनों मामलों में फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

प्रार्थना सभा विवाद में दो अलग-अलग FIR आरोपों के मुताबिक 22 नवंबर रविवार के दिन शहर के नगरी इलाके में वार्ड नंबर 12 में, कथित रुप से प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा था. इस बात की भनक हिंदू संगठन से जुड़े लोगों को मिली. जिसके बाद मौके पर बड़ी संख्या में हिंदू संगठन से जुड़े कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए पहुंचे. मौके पर जमकर हंगामा और विवाद हुआ. हिंदू जागरण मंच ने आरोप लगाया कि यहां पर धर्मांतरण का काम कराया जा रहा है. काफी देर तक दोनों पक्षों की ओर वाद-विवाद चलता रहा, जिसे खत्म कराने की कोशिश में पुलिस जुटी रही.