धमतरी पुलिस में मेगा ट्रांसफर, रक्षित केंद्र से थानों तक बदले चेहरे, एसपी भावना पांडेय का बड़ा एक्शन
कानून व्यवस्था को मजबूत करने और सालों से एक जगह पर जमे अफसरों को दूसरे जगहों पर भेजा गया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 7, 2026 at 10:46 PM IST
धमतरी: जिला पुलिस विभाग में शुक्रवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया. पुलिस अधीक्षक भावना पांडेय ने जिले की कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने तथा प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के व्यापक स्थानांतरण आदेश जारी किए हैं. आदेश जारी होते ही पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई और इसे जिले में लंबे समय बाद हुए बड़े फेरबदल के रूप में देखा जा रहा है.
धमतरी पुलिस में मेगा ट्रांसफर
एसपी की ओर से जारी आदेश के अनुसार जिले में 3 उप निरीक्षक, 10 सहायक उप निरीक्षक, 21 प्रधान आरक्षक तथा 12 आरक्षकों सहित कुल 46 पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों का तबादला किया गया है. सभी स्थानांतरण प्रशासनिक कारणों से तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं. इस फेरबदल के तहत कई अधिकारियों और कर्मचारियों को रक्षित केंद्र से निकालकर विभिन्न थानों, चौकियों और विशेष शाखाओं में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. वहीं कई थाना और चौकी प्रभारों में भी बदलाव किया गया है, जिससे पुलिस व्यवस्था को और मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है.
सालों से जमे उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षकों का हुआ तबादला
तबादला सूची में थाना अर्जुनी, कुरूद, नगरी, मगरलोड, भखारा, सिहावा, रुद्री, दुगली और बोराई सहित जिले के कई प्रमुख थाने शामिल हैं. इसके अलावा बिरेझर और करेलीबड़ी चौकी में भी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नई पदस्थापना की गई है. वहीं यातायात शाखा, साइबर थाना, जिला विशेष शाखा और रक्षित केंद्र में भी व्यापक बदलाव देखने को मिला है.
एसपी भावना पांडेय के आदेश के अनुसार जिन अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला किया गया है, उन्हें तत्काल अपने नवीन पदस्थापना स्थल पर पहुंचकर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं. विभागीय स्तर पर सभी संबंधित इकाइयों को भी आदेश के अनुपालन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं.
पुलिस विभाग में प्रशासनिक फेरबदल
पुलिस विभाग की ओर से बताया गया है कि यह प्रशासनिक फेरबदल जिले में कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने, कार्यप्रणाली में गति लाने तथा विभिन्न थानों में उपलब्ध पुलिस बल का संतुलित उपयोग सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया गया है. लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण के साथ कई इकाइयों में नए चेहरों की तैनाती की गई है, जिससे कार्यप्रणाली में नई ऊर्जा आने की उम्मीद जताई जा रही है.
एसपी कार्यालय से जारी हुआ आदेश
एसपी कार्यालय से जारी इस आदेश के बाद जिले के पुलिस महकमे में नई जिम्मेदारियों के साथ अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती का सिलसिला शुरू हो गया है. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में नई पदस्थापनाओं का असर पुलिसिंग, अपराध नियंत्रण, यातायात प्रबंधन और आम जनता से जुड़े कार्यों में भी देखने को मिलेगा.
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