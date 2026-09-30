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धमतरी से ओडिशा में मवेशियों की तस्करी का खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार

धमतरी पुलिस ने मवेशियों की तस्करी का बड़ा खुलासा किया है. कुल 32 मवेशी बरामद किए गए हैं. अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट

Cattle smuggling from Dhamtari to Odisha
धमतरी से ओडिशा मवेशी तस्करी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 30, 2026 at 9:12 PM IST

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धमतरी: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले धमतरी में मवेशी तस्करी का खुलासा हुआ है. यहां की मेचका पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुल 32 मवेशियों को छुड़ाया है. मवेशी तस्करी के आरोप में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस की तफ्तीश में खुलासा हुआ है कि आरोपी मवेशी को जंगल के रास्ते ओडिशा की ओर ले जा रहे थे. आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वे मवेशियों को लेकर ओडिशा के नवरंगपुर जा रहे थे.

मुखबिर की सूचना पर पुलिस की कार्रवाई

एएसपी शैलेंद्र पांडेय ने बताया कि बुधवार को मेचका पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली. जिसमें यह इनपुट मिला कि ग्राम अरसीकन्हार से खालगढ़ मार्ग होते हुए ओडिशा की ओर मवेशियों की तस्करी की जा रही है. इस सूचना पर पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया. पुलिस टीम ने अरसीकन्हार-खालगढ़ मार्ग पर नहर से करीब 500 मीटर आगे जंगल इलाके में घेराबंदी की. कुछ देर बाद पुलिस ने तीन लोगों को बड़ी संख्या में मवेशियों को हांकते हुए पकड़ लिया. गिनती करने पर कुल 32 गोवंश मिले, जिन्हें पुलिस ने सुरक्षित संरक्षण में ले लिया.

मेचका पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर तीन आरोपियों को पकड़ा और उनके कब्जे से 32 मवेशियों को सुरक्षित बरामद किया गया है. मामले में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है- शैलेंद्र पांडेय, एएसपी

तीन आरोपी गिरफ्तार

धमतरी पुलिस ने कुल तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें घनश्याम सेन, देवशरण और ओंकार ठाकुर शामिल है. तीनों आरोपी गरियाबंद के रहने वाले हैं. बरामद 32 मवेशियों की कीमत 82 हजार रुपये बताई जा रही है. पुलिस ने बताया कि आरोपियों को न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया जारी है.

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