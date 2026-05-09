धमतरी पुलिस महकमे में बड़ी सर्जरी, एसपी सूरज सिंह परिहार ने 13 अधिकारियों का किया तबादला
धमतरी पुलिस अधीक्षक ने सिटी कोतवाली सहित कई थानों के प्रभारी बदले है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 9, 2026 at 11:46 AM IST
धमतरी: धमतरी पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने पुलिस विभाग में एक व्यापक फेरबदल किया है. जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, जिले के 13 पुलिस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. इस सूची में निरीक्षक, उप निरीक्षक और सहायक उप निरीक्षक स्तर के अधिकारी शामिल हैं.
सिटी कोतवाली और अर्जुनी में नए प्रभार
प्रशासनिक फेरबदल के तहत सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जिला मुख्यालय और उसके आसपास के क्षेत्रों में देखा गया है. निरीक्षक राजेश जगत जो अब तक अर्जुनी थाना प्रभारी के रूप में कार्यरत थे, उन्हें अब धमतरी शहर की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देते हुए थाना प्रभारी सिटी कोतवाली धमतरी नियुक्त किया गया है. वहीं, कुरूद के थाना प्रभारी रहे निरीक्षक चन्द्रकांत साहू को अब अर्जुनी थाने की कमान सौंपी गई है. इसके साथ ही उन्हें सायबर पुलिस थाना का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है.
ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में बदलाव
जिले के वनांचल और ग्रामीण थाना क्षेत्रों में भी बड़े बदलाव किए गए हैं. रक्षित केंद्र (लाइन) में पदस्थ निरीक्षक अवधराम साहू को कुरूद थाने का नया प्रभारी बनाया गया है. नगरी के थाना प्रभारी चक्रधर बाघ को अब दुगली थाने भेजा गया है, जबकि मेचका में पदस्थ अरुण साहू अब नगरी थाने की जिम्मेदारी संभालेंगे. सिहावा थाना प्रभारी शरद ताम्रकार का स्थानांतरण भखारा थाने में किया गया है.
तबादला सूची की विस्तृत जानकारी
निरीक्षक टुमनलाल डडसेना को रक्षित केन्द्र धमतरी से थाना प्रभारी खल्लारी, उप निरीक्षक लक्ष्मीशंकर मण्डलेश्वर को थाना नगरी से थाना प्रभारी केरेगांव, उप निरीक्षक अजय सिंह को चौकी प्रभारी बिरेझर से थाना प्रभारी सिहावा, उप निरीक्षक बलवीर सिंह को थाना प्रभारी केरेगांव से थाना प्रभारी मेचका, सहायक उपनिरीक्षक प्रदीप सिंह को प्रभारी सायबर पुलिस थाना से चौकी प्रभारी बिरेझर और सहायक उपनिरीक्षक प्रकाश नाग को थाना प्रभारी खल्लारी से थाना दुगली की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश
पुलिस अधीक्षक ने आदेश में स्पष्ट किया है कि ये सभी स्थानांतरण प्रशासनिक कारणों से किए गए हैं.यह आदेश आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से प्रभावी रहेगा. सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे तत्काल अपने वर्तमान प्रभार को सौंपकर नवीन पदस्थापना स्थल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं.
माना जा रहा है कि इस बदलाव से जिले में अपराध नियंत्रण और जन-पुलिसिंग को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी. विशेष रूप से सायबर सेल और शहरी थानों में किए गए बदलावों से तकनीकी और प्रत्यक्ष पुलिसिंग में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है.