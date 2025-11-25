ETV Bharat / state

धमतरी के ज्वेलरी शॉप में गोलीकांड के आरोपियों का जुलूस

धमतरी पुलिस ने रास्ते भर अपराधियों से कहलवाया "अपराध करना पाप है कानून हमारा बाप है."

धमतरी लूट (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 25, 2025 at 8:40 AM IST

3 Min Read
धमतरी: 6 माह पहले 13 मई को शहर के रायपुर रोड स्थित बरड़िया ज्वेलर्स में रात साढ़े 10 बजे दो नकाबपोश बदमाश दुकान में घुसे. दुकान में बैठे ज्वेलरी शॉप संचालक भंवरलाल बरड़िया को पिस्टल दिखाया और लूट का प्रयास किया. हो-हल्ला सुनकर भंवरलाल की पुत्री दुकान पहुंची, बदमाशों ने उसे घायल कर दिया और वहां से फरार हो गए.

ज्वेलरी शॉप में लूट के आरोपी 6 महीने बाद गिरफ्तार: ज्वेलरी शॉप में लूट का प्रयास और गोलीकांड के मामले में प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली में धारा 331(8), 109(1), 3(5) BNS एवं 25, 27 आर्म एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया. इस मामले की जांच धमतरी पुलिस कर रही थी. करीब 6 माह बाद पुलिस को इस मामले में सफलता मिली है. पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. घटना में शामिल एक अन्य आरोपी फरार है, जिसे जल्द गिरफ्तार करने की बात एसपी ने कही है. पकड़े गए आरोपियों के नाम कुंवर सिंह भदौरिया और अमरपाल सिंह है. दोनों भिंड के रहने वाले हैं.

धमतरी पुलिस ने नागपुर और रायगढ़ से आरोपियों को पकड़ा: रविवार को धमतरी एसपी सूरज सिंह परिहार ने मामले का खुलासा किया. एसपी ने बताया कि तकनीकी विश्लेषण से आरोपियों तक पुलिस पहुंची. टीमों ने घटना स्थल और आसपास के क्षेत्रों, सरहदी जिलों, मुख्य मार्गों में लगे सैकड़ों CCTV फुटेज चेक किए. संदेही व्यक्तियों के फोटो सर्कुलेट करवाए, मुखबिर लगाए गए और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर आरोपियों की लोकेशन ट्रेस की गई. इसके बाद पुलिस की अलग-अलग टीम गोवा, नागपुर, रायगढ़ रवाना की गईं.

धमतरी में लूट के आरोपियों का जुलूस (ETV Bharat Chhattisgarh)

गोवा से भिंड (एमपी) भाग रहे आरोपी को नागपुर से गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में उसने अपना नाम कुंअर सिंह बताया और दो अन्य साथियों के साथ वारदात करना कबूल किया. दूसरी टीम ने रायगढ़ (छत्तीसगढ़) से संदेही को पकड़ा, जिसने अपना नाम अमरपाल बताया. उसने भी तीनों के शामिल होने की पुष्टि की. घटना के बाद आरोपी लगातार अपने ठिकाने बदलते हुए अलग अलग राज्यों में छिपते रहे. अपनी पहचान छिपाने के लिए बार-बार मोबाइल भी बदलते रहे. इसके अलावा वे मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से वारदात की पूरी जानकारी ले रहे थे.धमतरी पुलिस ने हार नहीं मानी और कई तरीके अपनाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

लूट के आरोपियों का पुलिस ने निकाला जुलूस: सोमवार को आरोपियों का जुलूस निकाला गया. गोली कांड में पकड़े गए आरोपियों का पुलिस ने कोतवाली थाने से जुलूस निकाला. सदर बाजार होते हुए शहर के घड़ी चौक तक आरोपी पैदल चलते हुए "अपराध करना पाप है कानून हमारा बाप है" कह रहे थे.

सीएसपी अभिषेक चतुर्वेदी ने कहा कि बरड़िया ज्वेलर्स में लूट के प्रयास और गोली कांड मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों को न्यायालय पेश करने ले जाया जा रहा है. कोर्ट में पेश कर जेल भेजा जाएगा. आरोपियों को जुलूस को लेकर लोगों तक पुलिस की कार्रवाई और बदमाशों और आरोपियों को संदेश देना है.

