धमतरी के ज्वेलरी शॉप में गोलीकांड के आरोपियों का जुलूस

धमतरी: 6 माह पहले 13 मई को शहर के रायपुर रोड स्थित बरड़िया ज्वेलर्स में रात साढ़े 10 बजे दो नकाबपोश बदमाश दुकान में घुसे. दुकान में बैठे ज्वेलरी शॉप संचालक भंवरलाल बरड़िया को पिस्टल दिखाया और लूट का प्रयास किया. हो-हल्ला सुनकर भंवरलाल की पुत्री दुकान पहुंची, बदमाशों ने उसे घायल कर दिया और वहां से फरार हो गए.

ज्वेलरी शॉप में लूट के आरोपी 6 महीने बाद गिरफ्तार: ज्वेलरी शॉप में लूट का प्रयास और गोलीकांड के मामले में प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली में धारा 331(8), 109(1), 3(5) BNS एवं 25, 27 आर्म एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया. इस मामले की जांच धमतरी पुलिस कर रही थी. करीब 6 माह बाद पुलिस को इस मामले में सफलता मिली है. पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. घटना में शामिल एक अन्य आरोपी फरार है, जिसे जल्द गिरफ्तार करने की बात एसपी ने कही है. पकड़े गए आरोपियों के नाम कुंवर सिंह भदौरिया और अमरपाल सिंह है. दोनों भिंड के रहने वाले हैं.

धमतरी पुलिस ने नागपुर और रायगढ़ से आरोपियों को पकड़ा: रविवार को धमतरी एसपी सूरज सिंह परिहार ने मामले का खुलासा किया. एसपी ने बताया कि तकनीकी विश्लेषण से आरोपियों तक पुलिस पहुंची. टीमों ने घटना स्थल और आसपास के क्षेत्रों, सरहदी जिलों, मुख्य मार्गों में लगे सैकड़ों CCTV फुटेज चेक किए. संदेही व्यक्तियों के फोटो सर्कुलेट करवाए, मुखबिर लगाए गए और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर आरोपियों की लोकेशन ट्रेस की गई. इसके बाद पुलिस की अलग-अलग टीम गोवा, नागपुर, रायगढ़ रवाना की गईं.