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पुलिस की पाठशाला का शुभारंभ, धमतरी पुलिस की अनूठी पहल

डीजीपी अरुण देव गौतम ने कहा कि शिक्षा किसी भी समाज और राष्ट्र की सबसे मजबूत आधारशिला होती है. उन्होंने कहा कि धमतरी पुलिस द्वारा शुरू की गई यह पहल केवल एक पुस्तकालय नहीं बल्कि हजारों युवाओं के सपनों को नई दिशा देने वाला ज्ञान का केंद्र है.

यह पाठशाला विशेष रूप से पुलिस परिवार के बच्चों, आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद छात्र-छात्राओं तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए शुरू की गई है. यहां उन्हें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आवश्यक पुस्तकें, अध्ययन सामग्री और संदर्भ ग्रंथ निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे.

इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अरुण देव गौतम ने किया. उन्होंने फीता काटकर पुस्तकालय का शुभारंभ किया और वहां उपलब्ध अध्ययन सामग्री एवं व्यवस्थाओं का अवलोकन किया.

धमतरी : सामुदायिक पुलिसिंग के क्षेत्र में एक नई मिसाल पेश करते हुए धमतरी पुलिस ने शिक्षा और युवा सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक पहल की है. धमतरी जिले में ''पुलिस की पाठशाला'' नाम का निःशुल्क पुस्तकालय और बुक बैंक का शुभारंभ किया गया.

पुलिस की पाठशाला का शुभारंभ (ETV Bharat)

आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को भी बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का अवसर मिलना चाहिए. इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के हर जिले में ऐसी "पुलिस की पाठशाला" शुरू किए जाने की आवश्यकता है: अरुण देव गौतम, डीजीपी

डीजीपी ने कहा कि पुस्तकालयों के माध्यम से युवाओं को केवल किताबें ही नहीं बल्कि करियर मार्गदर्शन, मोटिवेशनल क्लास, व्यक्तित्व विकास और सकारात्मक सोच विकसित करने का भी अवसर मिलना चाहिए. उन्होंने युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ाने और उन्हें अपने लक्ष्य के प्रति प्रेरित करने पर जोर दिया.

पुलिस की पाठशाला का शुभारंभ (ETV Bharat)

प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी में मिलेगा लाभ

कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने कहा कि धमतरी पुलिस की टैगलाइन "जन सेवा, सुरक्षा और विश्वास" को साकार करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने कहा कि "पुलिस की पाठशाला" युवाओं के सपनों को उड़ान देने वाला एक लॉन्च पैड साबित होगी. यहां यूपीएससी, सीजीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, रक्षा सेवाएं, व्यापम, शिक्षक भर्ती, पटवारी सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आवश्यक पुस्तकें उपलब्ध रहेंगी.

पुलिस की पाठशाला का शुभारंभ (ETV Bharat)

एसपी ने बताया कि पुस्तकालय में केवल पाठ्य सामग्री ही नहीं बल्कि इंटरव्यू गाइडेंस, स्पोकन इंग्लिश, व्यक्तित्व विकास, डिक्शनरी, रेफरेंस बुक्स और मोटिवेशनल साहित्य जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे विद्यार्थी प्रतिस्पर्धी माहौल में बेहतर प्रदर्शन कर सकें.

पुलिस की पाठशाला का शुभारंभ (ETV Bharat)

कलेक्टर ने सामूहिक जिम्मेदारी पर दिया जोर

कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने युवाओं को पुस्तकों से मित्रता करने का संदेश देते हुए कहा कि ज्ञान ही सफलता का सबसे बड़ा माध्यम है. उन्होंने कहा कि जो युवा पुस्तकों से जुड़ते हैं, वे जीवन में निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धियां हासिल करते हैं. उन्होंने बेहतर अध्ययन वातावरण उपलब्ध कराने को समाज की सामूहिक जिम्मेदारी बताया.

पुलिस की पाठशाला का शुभारंभ (ETV Bharat)

डीएफओ ने की पहल की सराहना

डीएफओ श्रीकृष्ण जाधव ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षा और ज्ञान समाज के विकास की सबसे मजबूत नींव हैं. धमतरी पुलिस की यह अभिनव पहल जरूरतमंद युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराकर उनके उज्ज्वल भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

समाज के सभी वर्गों के लोग हुए शामिल

इस अवसर पर समाज के विभिन्न वर्गों ने भी बढ़-चढ़कर सहयोग किया. रेड क्रॉस सोसायटी, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, इनरव्हील क्लब, चैंबर ऑफ कॉमर्स, यूथ हॉस्टल, शिक्षक संघ, पुलिस पेंशनर संघ, विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों के प्रतिनिधियों सहित अनेक समाजसेवियों ने पुस्तकें दान कर इस अभियान में सहभागिता निभाई. सभी ने इस पहल को शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर बताते हुए इसकी सराहना की.

पुलिस और समाज के बीच विश्वास और सहभागिता

कार्यक्रम के दौरान "पुलिस की पाठशाला" के लिए विशेष सहयोग प्रदान करने वाले समाजसेवियों, संस्थाओं और अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया. धमतरी पुलिस का संकल्प है कि जिले में कोई भी प्रतिभा केवल संसाधनों के अभाव में पीछे न रह जाए. इसी सोच के साथ शुरू की गई "पुलिस की पाठशाला" आने वाले समय में हजारों युवाओं के लिए ज्ञान, मार्गदर्शन और सफलता का केंद्र बनेगी तथा पुलिस और समाज के बीच विश्वास और सहभागिता को और अधिक मजबूत करेगी.

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