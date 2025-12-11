धमतरी पुलिस ने किया कत्ल का खुलासा, हत्याकांड में विधि से संघर्षरत बालक शामिल
मृतक युवक ने आरोपियों को गाली गलौच करने से मना किया था. इस बात से नाराज होकर आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 11, 2025 at 9:36 PM IST
धमतरी: कुरुद पुलिस ने सेमरा बी गांव में हुए हत्याकांड का खुलासा कर दिया है. कुरुद पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी चंद्रशेखर साहू समेत 3 आरोपियों को पकड़ा है. पकड़े गए लोगों में 1 विधि से संघर्षरत बालक भी शामिल है. कुरुद पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 103(1), 3(5) बीएनएस. तथा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की. पकड़े गए लोगों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है.
अंधे कत्ल का खुलासा कुरुद पुलिस ने किया
कुरुद पुलिस ने बताया कि 7 दिसंबर 2025 को रात दस बजे एक शख्स की हत्या कर दी गई. हत्या की इस वारदात को ग्राम सेमरा बी में अंजाम दिया गया. जिस युवक की हत्या की गई उसका नाम रोहित कुमार नाग, उम्र 23 साल थी. युवक की हत्या से पहले उसके साथ जमकर मारपीट की गई. कुरुद पुलिस ने हत्या की शिकायत दर्ज करने के बाद जांच शुरू की. पुलिस की जांच में ये पता चला कि मृतक रोहित नाग तालाब किनारे गाली गलौच कर रहे युवकों को ऐसा करने से रोक रहा था. इस बात से युवक नाराज हो गए. नाराज युवकों चंद्रशेखर उर्फ जॉनी साहू, झन्नु ध्रुव सहित अन्य युवकों ने उसे पकड़कर हाथ-मुक्का, लोहे के पाइप और चाकू से लगातार वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. बीच बचाव करने पहुंचे परिजनों को भी एयर पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी दी गई.
इलाज के दौरान अस्पताल में तोड़ा दम
गंभीर अवस्था में रोहित नाग को क्रिश्चियन अस्पताल धमतरी ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान 8 दिसम्बर की रात 2 बजे उसकी मृत्यु हो गई. घटना पर पुलिस सहायता केन्द्र धमतरी में मर्ग कायम कर पंचनामा और पोस्टमार्टम कराया गया. करुद पुलिस के मुताबिक रोहित नाग कांकेर जिले का रहने वाला था और अपनी मौसी के घर सेमरा बी गांव आया हुआ था.
हत्या में इस्तेमाल हथियार और पाइप बरामद
पुलिस ने घटनास्थल से कई सबूत जमा किए हैं. इसके साथ ही हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार और लोहे का पाइप भी बरामद कर लिया है. जांच के दौरान आरोपी चंद्रशेखर साहू, झन्नु ध्रुव और विधि से संघर्षरत बालक का बयान पुलिस ने दर्ज कर लिया है. दर्ज बयान मे सभी आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है. आरोपियों से घटना में प्रयुक्त एक्टिवा गाड़ी भी बरामद कर ली गई है. विधि से संघर्षरत बालक की सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट तैयार कर उसे किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया है. हत्याकांड में शामिल अन्य फरार आरोपियों की पतासाजी लगातार जारी है.
पकड़े गए आरोपियों में चंद्रशेखर उर्फ जॉनी साहू, पिता टुकेश साहू, उम्र 25 वर्ष और झन्नु ध्रुव, पिता नंद कुमार ध्रुव, उम्र 24 वर्ष, दोनों अर्जुनी थाना क्षेत्र के ग्राम दोनर के रहने वाले है. दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.
कंबल ओढ़कर डिजिटल लॉकर ले गए चोर, फायनेंस कंपनी के सीसीटीवी में कैद वारदात
धमतरी में हत्या के आरोपी भाई को आजीवन कारावास की सजा, 1 हजार का जुर्माना भी लगा
मंदिर में अनोखी आस्था : ठंड से बचाने तुलजा भवानी को पहनाए गर्म कपड़े, ड्राईफ्रूट और गर्म दूध का भोग