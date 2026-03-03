ETV Bharat / state

39 गुंडा बदमाशों को धमतरी पुलिस ने भेजा जेल, होली को लेकर अलर्ट

धमतरी: होली त्योहार के मद्देनजर पुलिस अलर्ट मोड पर है. करीब 39 बदमाशों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है. इससे पहले जिले के 35 आदतन गुंडा और निगरानी बदमाशों की परेड करवाई गई थी और क्राइम नहीं करने को लेकर शपथ भी दिलवाई गई थी.

होली पर्व को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित वातावरण में संपन्न कराने धमतरी पुलिस ने जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में गुंडा, निगरानी बदमाशों और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध सघन प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है. समझाइश के बावजूद सुधार नहीं होने और शांति भंग की आशंका और लगातार मिल रही शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए 39 उपद्रवियों के खिलाफ धारा 170, 126 एवं 135(3) बीएनएसएस के तहत वैधानिक कार्यवाही कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया.

धमतरी में होली पर अलर्ट (ETV Bharat Chhattisgarh)

होली पर धमतरी पुलिस अलर्ट

धमतरी एसपी सूरज सिंह परिहार ने बताया "होली के मद्देनजर लगभग 100 गुंडा निगरानी बदमाशों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें आदतन बदमाशों को पुलिस लाइन में परेड कराई गई, साथ ही शपथ भी दिलाई गई. इसके अतिरिक्त 50 बदमाशों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है. साथ ही चाकूबाजों की लिस्ट बनाई गई है. विभिन्न तरह के मोटर व्हीकल,जिसमें हुड़दंगी या स्टंट करते या तीन सवारी पाए जाने या शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर भी कारवाई की जा रही है. एसपी ने कहा कि होली के बाद भी कार्रवाई जारी रहेगी."

धमतरी पुलिस ने होली को लेकर चेतावनी दी है कि त्योहार मनाने के दौरान किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी, शराब पीकर उत्पात, जबरन रंग लगाना, मारपीट और शांति भंग करने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

बदमाशों का विवरण, जिन्हें भेजा गया जेल