धमतरी पुलिस में फेरबदल, 192 आरक्षकों का तबादला, पहली बार पसंद के आधार पर पोस्टिंग
आरक्षकों को गृह थाना और पिछली पोस्टिंग को छोड़कर तीन विकल्प देने की स्वतंत्रता दी गई थी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 21, 2026 at 10:24 PM IST
धमतरी: जिले में पुलिस प्रशासन को और अधिक मजबूत और संतुलित बनाने के उद्देश्य से धमतरी पुलिस ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है. पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार के मार्गदर्शन में 2 साल से अधिक समय से एक ही स्थान पर पदस्थ आरक्षकों का बड़े पैमाने पर तबादला किया गया है. इस प्रक्रिया के तहत कुल 192 आरक्षकों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई है.
धमतरी पुलिस में फेरबदल
पुलिस विभाग की ओर से बताया जा रहा है कि इस बार स्थानांतरण प्रक्रिया को खास तौर पर पारदर्शी और व्यवस्थित बनाया गया. धमतरी, कुरुद और नगरी अनुभागों के साथ-साथ पुलिस लाइन, यातायात, कंट्रोल रूम, एसपी कार्यालय, साइबर थाना, अजाक और महिला सेल में कार्यरत आरक्षकों का सम्मेलन आयोजित कर उनसे उनकी पसंद के तीन थाना/चौकी विकल्प लिए गए. इन्हीं विकल्पों और कार्य मूल्यांकन के आधार पर दो अलग-अलग सूचियों में 121 और 71 आरक्षकों का स्थानांतरण किया गया.
च्वॉयस के आधार पर हुआ ट्रांसफर
प्रक्रिया की विशेषता यह रही कि आरक्षकों को गृह थाना और पिछली पोस्टिंग को छोड़कर तीन विकल्प देने की स्वतंत्रता दी गई. साथ ही, जिन कर्मियों की विशेषज्ञता किसी विशेष इकाई के लिए आवश्यक थी, उन्हें प्रशासनिक कारणों से यथावत रखा गया, ताकि कार्य प्रभावित न हो. यह भी ध्यान रखा गया कि स्थानांतरण का समय ऐसा हो जब कर्मचारियों के बच्चों का शैक्षणिक सत्र पूरा हो चुका हो, जिससे परिवार पर किसी तरह का नकारात्मक असर न पड़े.
पुलिस प्रशासन के काम में आएगी तेजी
पिछले एक वर्ष में यह पहली बड़ी तबादला सूची जारी हुई है, जबकि इससे पहले केवल सीमित स्तर पर कार्रवाई की गई थी. एएसपी शैलेन्द्र पांडेय ने कहा कि धमतरी पुलिस की इस पहल से न केवल कार्यकुशलता बढ़ने की उम्मीद है, बल्कि पुलिस बल में संतुलन, मनोबल और कार्य संतुष्टि में भी सकारात्मक सुधार देखने को मिल सकता है.
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