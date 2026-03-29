धमतरी में कबाड़ व्यापारियों पर शिकंजा, 1430 किलो से ज्यादा अवैध लोहा और टीन जब्त
धमतरी पुलिस ने कबाड़ कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई की है. एक ट्रक से ज्यादा अवैध लोहा और टीन जब्त किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 29, 2026 at 7:07 PM IST
धमतरी: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले धमतरी में कबाड़ के कारोबार की आड़ में गड़बड़ी करने वाले दो व्यापारियों पर एक्शन हुआ है. पुलिस ने थाना सिटी कोतवाली एवं थाना अर्जुनी में कार्रवाई करते हुए दो कबाड़ कारोबारी को गिरफ्तार किया है. इनके पास से कुल 1430 किलो लोहा और टीन जब्त किया गया है. पुलिस ने जब दोनों केस की जांच की तो पता चला कि जब्त किए गए कबाड़ का दोनों के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं है.
45 हजार रुपये का कबाड़ जब्त
पुलिस ने धमतरी और अर्जुनी में कार्रवाई करते हुए दोनों कबाड़ कारोबारियों के पास से 45 हजार का माल जब्त किया है. पहली कार्रवाई थाना सिटी कोतवाली के दानीटोला इलाके में हुई. यहां तलाशी के दौरान लोहे के एंगल, पाइप, जाली एवं राइस मिल से संबंधित कुल 620 किलो लोहा बरामद किया गया. पुलिस ने दुकान संचालक नवीद परवेज से इस कबाड़ के दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा. जब आरोपी कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर पाया तो उसे गिरफ्तार कर लिया.
इसी तरह दूसरी कार्रवाई धमतरी पुलिस ने अर्जुनी में की. यहां से लोहे एवं टीन के छड़, रॉड, एंगल और पाइप भारी मात्रा में बरामद हुए. धर्मकांटा में तौल कराने पर सामग्री का वजन 810 किलोग्राम पाया गया. यह कबाड़ कुल 24 हजार 300 रुपये का था. पुलिस ने दुकान संचालक दर्शन सिंह ध्रुव से इसकी जानकारी मांगी. वह कोई वैद्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका. जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.
गिरफ्तार आरोपियों में दर्शन सिंह ध्रुव और नविद परवेज शामिल हैं. दोनों के पास से कुल 1430 किलोग्राम अवैध लोहा और टीन बरामद किया गया.पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है- शैलेंद्र पांडेय, एएसपी, धमतरी
पुलिस ने दोनों व्यापारियों के कबाड़ जब्त कर बीएनएस की संबंधित धाराओं में कार्रवाई की. उसके बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया गया. अदालत ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया.