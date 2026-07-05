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धमतरी में पुलिस को देखकर भागने के दौरान युवक की फूलने लगी सांस, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत

धमतरी: जिले में देर रात एक ऐसी घटना सामने आई जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. कोतवाली थाना क्षेत्र के लालबगीचा वार्ड में पुलिस पेट्रोलिंग वाहन को देखकर भाग रहे एक 27 साल के युवक की अचानक तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. डॉक्टरों ने प्रारंभिक तौर पर मौत का कारण हार्ट अटैक बताया है, लेकिन युवक के पुलिस को देखकर भागने की वजह और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं को लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है.

मामला धमतरी कोतवाली थाना क्षेत्र के लालबगीचा वार्ड का है. जानकारी के मुताबिक जोधपुर निवासी 27 वर्षीय योगेश जांगड़े शनिवार देर रात अपने कुछ दोस्तों के साथ इलाके में बैठा हुआ था. इसी दौरान नियमित रात्रि गश्त पर निकली पुलिस की पेट्रोलिंग टीम वहां पहुंची. पुलिस वाहन को देखते ही वहां मौजूद कुछ युवक अचानक इधर-उधर भागने लगे. बताया जा रहा है कि भागने के दौरान योगेश जांगड़े की सांस तेज चलने लगी और कुछ ही देर में उसकी तबीयत बिगड़ गई.

अस्पताल पहुंचाया गया

उसके साथी घबरा गए और तत्काल इसकी सूचना परिजनों को दी. परिजन बिना देर किए योगेश को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया. लेकिन उपचार के दौरान उसकी हालत लगातार गंभीर होती चली गई. काफी प्रयासों के बावजूद डॉक्टर उसे बचा नहीं सके और जांच के बाद मृत घोषित कर दिया. युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया. घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग अस्पताल और मृतक के घर पहुंचने लगे.

गंभीरता से जांच की जा रही-पुलिस

सवाल यह उठ रहा है कि आखिर पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी को देखकर युवक और उसके साथी अचानक क्यों भागने लगे. हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वे किसी डर या अन्य किसी कारण से भागे थे. पुलिस का कहना है कि गश्त के दौरान यह एक सामान्य कार्रवाई थी और मामले के हर पहलू की गंभीरता से जांच की जा रही है.

डॉक्टरों की प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवक की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई है. पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है. आसपास मौजूद लोगों और युवक के साथियों से पूछताछ की जा रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि घटना के समय आखिर क्या परिस्थितियां थीं.- शैलेंद्र पाण्डेय, एएसपी, धमतरी

फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सहित अन्य तथ्यों का इंतजार किया जा रहा है. जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि युवक की मौत केवल हार्ट अटैक से हुई या फिर घटना से जुड़े अन्य कारण भी सामने आते हैं.