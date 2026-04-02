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ऑपरेशन तलाश: धमतरी पुलिस का 30 दिन, एक लक्ष्य, गुमशुदा व्यक्तियों की वापसी के लिए अभियान

01 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक धमतरी में 30 दिवसीय विशेष अभियान “ऑपरेशन तलाश” संचालित किया जा रहा है.

Dhamtari Police Operation Talash
धमतरी पुलिस ऑपरेशन तलाश (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 2, 2026 at 8:53 AM IST

3 Min Read
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धमतरी: गुमशुदा लोगों की खोज के उद्देश्य से ऑपरेशन तलाश के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय धमतरी के सभाकक्ष में जिला स्तरीय समन्वय बैठक आयोजित की गई. बैठक पुलिस अधीक्षक धमतरी के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र कुमार पांडेय ने ली. बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा करते हुए अभियान की रणनीति, कार्यप्रणाली एवं जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की ठोस कार्ययोजना तैयार की गई.

गुमशुदा लोगों की घर वापसी का अभियान

बैठक में बताया गया कि 01 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक जिले में 30 दिवसीय विशेष अभियान “ऑपरेशन तलाश” संचालित किया जा रहा है. अभियान का मुख्य उद्देश्य लंबित गुमशुदगी प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करना, गुमशुदा व्यक्तियों की खोजबीन करना और उन्हें सुरक्षित उनके परिजनों से मिलाना है.

Dhamtari Police Operation Talash
धमतरी पुलिस का ऑपरेशन तलाश (ETV Bharat Chhattisgarh)

धमतरी पुलिस चलाएगी विशेष तलाशी अभियान

सभी थाना क्षेत्रों में लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर विशेष पुलिस टीमों का गठन किया जाएगा. इसके साथ ही बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बाजार, सार्वजनिक स्थलों, होटल-लॉज, ढाबों एवं औद्योगिक क्षेत्रों में सघन जांच एवं तलाशी अभियान चलाया जाएगा.

दूसरे जिलों और दूसरे राज्यों की पुलिस से भी ली जाएगी मदद

खोज प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए सीसीटीवी फुटेज विश्लेषण, तकनीकी साक्ष्य, साइबर सेल की सहायता और अन्य जिलों एवं राज्यों के साथ समन्वय स्थापित कर इंटर-स्टेट स्तर पर ट्रैकिंग को मजबूत किया जाएगा. महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, श्रम एवं समाज कल्याण विभाग के सहयोग से बाल संरक्षण, बाल श्रम उन्मूलन और पुनर्वास संबंधी संयुक्त कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी. बैठक में पुलिस विभाग के डीएसपी, एसजेपीयू, डीसीबी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र कुमार पांडेय ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य केवल खोजबीन नहीं, बल्कि गुमशुदा व्यक्तियों को सुरक्षित वातावरण में पुनर्स्थापित करना भी है. पुलिस अधीक्षक धमतरी द्वारा सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि अभियान अवधि के दौरान प्रत्येक गुमशुदगी प्रकरण में त्वरित, संवेदनशील एवं प्राथमिकता आधारित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.

धमतरी पुलिस की आम लोगों से अपील

धमतरी पुलिस ने आम लोगों से भई अपील की है कि यदि किसी गुमशुदा बालक, बालिका, महिला या पुरुष के संबंध में कोई जानकारी मिले तो तुरंत नजदीकी थाना अथवा पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित करें. धमतरी पुलिस “ऑपरेशन तलाश” के माध्यम से मानवीय संवेदनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए हर गुमशुदा व्यक्ति को उसके परिजनों से मिलाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है.

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