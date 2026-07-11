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धमतरी पुलिस का ऑपरेशन चाकूबाजी, आरोपी गिरफ्तार, सार्वजनिक जगह पर चाकू लहराना पड़ा भारी

धमतरी जिले में चाकूबाजी और असामाजिक तत्वों के खिलाफ धमतरी पुलिस ने सख्त अभियान छेड़ दिया है.

Dhamtari Stabbing
धमतरी पुलिस का चाकूबाजी अभियान (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 11, 2026 at 10:30 AM IST

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धमतरी: चाकूबाजी अभियान के तहत भखारा थाना पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए दो युवकों को धारदार चाकू के साथ गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया.

चाकू लेकर डराने धमकाने वाले गिरफ्तार

धमतरी एएसपी शैलेन्द्र पांडेय ने बताया कि पहले मामले में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि नरेंद्र कुमार पटेल (25) सार्वजनिक स्थान पर धारदार चाकू लेकर घूम रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया और उसके कब्जे से चाकू बरामद किया. आरोपी के खिलाफ धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया.

धमतरी एएसपी शैलेन्द्र पांडेय चाकूबाजी के मामलों में कार्रवाई की जानकारी देते हुए (ETV Bharat Chhattisgarh)

वहीं दूसरे मामले में मनीष यादव (19) भिंडरवानी मुक्तिधाम के पास चाकू लेकर लोगों को डरा-धमका रहा था. सूचना मिलते ही भखारा पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से धारदार चाकू बरामद किया. उसके खिलाफ धारा 25 और 27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया.

Dhamtari stabbing
धमतरी में चाकू लहराने के आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat Chhattisgarh)

धमतरी पुलिस की आम लोगों से अपील

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र पांडेय ने बताया कि जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अवैध हथियार रखने वालों, चाकूबाजों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा. उन्होंने आम लोगों से अपील की कि यदि कोई व्यक्ति अवैध हथियार लेकर घूमता हुआ दिखाई दे या कोई संदिग्ध गतिविधि नजर आए तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें.

पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार के निर्देशन में जिलेभर में गुंडा, निगरानी बदमाश और अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ विशेष अभियान लगातार चलाया जा रहा है. पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर लोगों में भय का माहौल बनाने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.

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