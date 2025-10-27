ETV Bharat / state

पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई, गांजा बेचने में कुख्यात महिला गई जेल

धमतरी: शहर में गांजा बेचने में कुख्यात महिला पर बड़ी कार्रवाई की गई है. कई दिनों से धमतरी पुलिस को लगातार शिकायत मिल रही थी कि महिला गांजा बेचने का काम करती है. शहर और ग्रामीण इलाकों के युवा महिला के पास आते हैं और गांजा लेकर जाते हैं. जिसके बाद पुलिस ने महिला को गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश किया. आरोपी को तीन माह के लिये जेल भेज दिया गया है. ये कार्यवाही जिले में स्वापक औषधि एवं मादक द्रव्य अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1988 एनडीपीएस एक्ट के तहत की गई है.

गांजा बेचने के मामले में तीसरी बड़ी कार्रवाई: आरोपी महिला का नाम आरती रजक है जो धोबी चौक, रामसागर पारा में गांजा बेचने का काम करती थी. धमतरी पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने बताया गांजा बेचने के मामले में तीसरी बड़ी कार्रवाई की गई है. आरती रजक गांजा बेचने के मामले में कुख्यात थी. जिससे युवा गांजा की लत में लिप्त हो रहे थे और समाज पर बुरा असर पड़ रहा था. महिला पर कार्रवाई करते हुए तीन महीने के लिए जेल भेजा गया है. इससे पहले उषा धुरी और करण धुरी पर भी कार्रवाई की गई थी.