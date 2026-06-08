ETV Bharat / state

धमतरी पुलिस का गांजा तस्करी नेटवर्क पर बड़ा एक्शन, करीब 2.45 करोड़ का गांजा जब्त, 6 सप्ताह में सातवीं बड़ी कार्रवाई

जिले को नशामुक्त बनाने के लिए अभियान, करीब 490 किलो गांजा के साथ एक नाबालिग समेत 5 आरोपी पकड़े गए

action against ganja smuggling
धमतरी पुलिस का गांजा तस्करी नेटवर्क पर बड़ा एक्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 8, 2026 at 5:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

धमतरी: पुलिस लगातार नशे के खिलाफ खासकर गांजा तस्करी पर लगातार एक्शन ले रही है. रविवार को पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ने 2 करोड़ से ज्यादा का गांजा जब्त किया है. इसे लेकर सोमवार को SP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कि करीब 490 किलो गांजा के साथ एक नाबालिग समेत 5 आरोपी पकड़े गए हैं.

करीब 490 किलो गांजा के साथ एक नाबालिग समेत 5 आरोपी पकड़े गए (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अब तक की बड़ी कार्रवाई

नशे के कारोबार के खिलाफ जिले में अब तक की इसे बड़ी कार्रवाई में से एक बताया जा रहा है. जिसमें करीब 2.60 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की गई है. इसमें सिर्फ गांजे की ही कीमत 2 करोड़ 45 लाख के आसपास है. पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार के निर्देशन में जिलेभर में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना अर्जुनी पुलिस को सूचना मिली थी कि एक महिंद्रा पिकअप और एक मारुति स्विफ्ट कार में भारी मात्रा में गांजा भरकर चारामा से धमतरी की ओर लाया जा रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस ने श्यामतराई फॉरेस्ट नाका के पास घेराबंदी कर दोनों वाहनों को रोक लिया.

96 पैकेट में भरा था गांजा

तलाशी के दौरान पिकअप वाहन में 13 प्लास्टिक बोरियां रखी हुई थी. इसके अलावा स्विफ्ट कार में भी से भी गांजा मिला है. कुल 96 पैकेटों में 490.818 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया.

action against ganja smuggling
करीब 2.45 करोड़ का गांजा जब्त, 6 सप्ताह में सातवीं बड़ी कार्रवाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पायलटिंग कर रहे आरोपी भी गिरफ्तार

जांच में सामने आया कि स्विफ्ट कार मुख्य गांजा खेप को सुरक्षा देने और पुलिस की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पायलटिंग कर रही थी. पुलिस ने मुख्य तस्करों के साथ-साथ पायलटिंग कर रहे वाहन चालक और गांजा परिवहन में इस्तेमाल पिकअप चालक को भी गिरफ्तार किया है. इससे संगठित तस्करी नेटवर्क की कार्यप्रणाली का खुलासा हुआ है.

ये हैं गिरफ्तार आरोपी

  • पुलिस ने नौशाद खान (29 वर्ष)
  • करण साहू (22 वर्ष)
  • मोहम्मद शादिक (30 वर्ष)
  • हिमांशु साहू (20 वर्ष)
  • एक नाबालिग

जगदलपुर से रायपुर खपाने की थी तैयारी

प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि आरोपियों द्वारा जगदलपुर क्षेत्र से गांजा लाकर रायपुर समेत अन्य स्थानों में खपाने की तैयारी की जा रही थी. पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है.

6 सप्ताह में सातवीं बड़ी कार्रवाई

धमतरी पुलिस ने पिछले छह सप्ताह के भीतर गांजा तस्करी के खिलाफ लगातार 7 बड़ी कार्रवाई करते हुए सैकड़ों किलोग्राम गांजा और करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त की है. लगातार मिल रही सफलताओं से अंतर्राज्यीय तस्करी नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है.

अंतरराज्यीय गांजा तस्कर माल समेत गिरफ्तार, मेचका क्षेत्र में पुलिस की बड़ी कार्रवाई
धमतरी से बड़ी खबर, वाहन की जांच में 400 किलो से ज्यादा गांजा बरामद, दबोचे गए 5 तस्कर
धमतरी में नाबालिग का शारीरिक शोषण, आरोपी गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई

TAGGED:

गांजा तस्करी नेटवर्क
ACTION AGAINST GANJA SMUGGLING
धमतरी पुलिस
2 करोड़ का गांजा
GANJA SMUGGLING NETWORK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.