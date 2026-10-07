ETV Bharat / state

गुंडों का धमतरी पुलिस ने निकाला जुलूस, पूरे परिवार पर जानलेवा हमले के बदमाश हैं दोषी

धमतरी: बीते दिनों दानीटोला इलाके में कुछ गुंडों ने एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया था. हमले में परिवार के सदस्य जख्मी हो गए थे. पुलिस ने अब कार्रवाई करते हुए पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए लोगों में एक नाबालिग भी शामिल है. पुलिस ने बालिग बदमाशों का आज सिर मुंडवाकर सड़क पर जुलूस निकाला. गुंडों के हाथों में पुलिस ने तख्तियां भी पकड़ाई थी. तख्तियों पर लिखा था कि वो भविष्य में कोई भी अपराध नहीं करेंगे और जो अपराध किया है उसके वो गुनहगार हैं.

गुंडों का कोतवाली पुलिस ने निकाला जुलूस

दरअसल, 4 अक्टूबर 2026 की रात को दानीटोला इलाके कुछ गंडों ने एक परिवार पर धारदार हथियारों से लैस होकर हमला कर दिया था. विवाद तालाब में मछली मारने को लेकर हुआ था जो आपसी रंजिश में बदल गया. इसी बात का बदला लेने के लिए पांच लोग पीड़ित के घर में घुस गए और उनपर हमला बोल दिया. रात करीब 10 बजे हुई इस मारपीट की घटना से इलाके में दहशत का माहौल बन गया. स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि हमलावर लाठी डंडों और ईंट पत्थरों से लैस होकर पहुंच थे. एक बदमाश के पास चूका भी था.

गुंडों का पुलिस ने निकाला जुलूस (ETV Bharat)

तालाब में मछली पकड़ने की शिकायत करने की शंका में आरोपियों ने चाकू से पिता और उसके दो पुत्र पर हमला किया था. एक नाबालिग समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. आगे की कार्रवाई की जा रही है: राजेश जगत, टीआई, कोतवाली धमतरी

कोर्ट में पेशी के बाद भेजा गया धमतरी जिला जेल

गुंडों के इस हमले में धनिराम साहू और उनके दोनों बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया. घटना के बाद पीड़ित पक्ष की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की. जांच के दौरान पुलिस ने र‍ितेश ध्रुव , राम साहू , गोलू ध्रुरी , टिंकल ध्रुव को गिरफ्तार कर लिया, जबकि वारदात में शामिल एक नाबालिग को भी पुलिस ने पकड़ा. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को शहर में पैदल जुलूस के रूप में ले जाते हुए न्यायालय में पेश किया, जहां से उनको जेल भेजा गया है.

