धमतरी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जंगल में डंप नक्सलियों के हथियार बरामद,डीआरजी की कार्रवाई

धमतरी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जंगल में डंप नक्सलियों के हथियार बरामद,डीआरजी की कार्रवाई
धमतरी में पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है. डीआरजी टीम में सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सल सामग्री बरामद की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 7, 2026 at 7:09 PM IST
धमतरी : धमतरी में पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान बड़ी सफलता मिली है. आत्मसमर्पित नक्सलियों की निशानदेही पर बीजीएल, रायफल एवं विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है. जानकारी के मुताबिक सेमरा पहाड़, गरियाबंद के मैनपुर थाना क्षेत्र में नक्सलियों के डम्प किए गए हथियारों का जखीरा डीआरजी टीम ने बरामद किया है.
डीआरजी को मिली बड़ी सफलता
पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने खुलासा करते हुए बताया कि जिले सहित सीमावर्ती नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल उन्मूलन हेतु सर्चिंग अभियान लगातार संचालित किया जा रहा है. इसी क्रम में धमतरी पुलिस डीआरजी की टीम को नक्सल सर्चिंग के दौरान एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है.
डीआरजी टीम चंदन बाहरा एवं सेमरा क्षेत्र, थाना मैनपुर, जिला गरियाबंद में नक्सल विरोधी सर्चिंग अभियान पर रवाना हुई थी. सर्चिंग के दौरान आत्मसमर्पित नक्सली भूमिका एवं अमिला की निशानदेही पर थाना मैनपुर क्षेत्रांतर्गत सेमरा पहाड़, जिला गरियाबंद से नक्सलियों द्वारा छुपाकर एवं डम्प कर रखे गए हथियार एवं विस्फोटक सामग्री को बरामद किया गया- सूरज सिंह परिहार,एसपी
बरामद नक्सल सामग्रियों की सूची
1 नग बीजीएल बैरल ग्रेनेड लांचर रायफल
1 नग 8 एमएम रायफल
3 नग बीजीएल ग्रेनेड
8 नग बीजीएल के खाली कार्टिज
गन पाउडर - 25 ग्राम
1 नग पोच
गरियाबंद में भी नक्सल सामान हुआ बरामद
एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान फोर्स भालू डिग्गी जंगल में सर्चिंग के लिए गई थी.सर्चिंग के दौरान जब जवान घने जंगलों के बीच पहुंचे तो वहां पर माओवादियों का वर्कशॉप नजर आया. सर्तक जवानों ने इलाके की घेराबंदी करते हुए अपने अपने पोजिशन लिए. जिसके बाद जवानों की एक टोली माओवादियों के बनाए गुप्त वर्कशॉप तक पहुंची.जवानों ने जब नक्सलियों के गुप्त वर्कशॉप में जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए. माओवादियों ने अपने गुप्त ठिकाने पर हथियारों का जखीरा जमा कर रखा था. मौके से सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि हथियार बनाने का सामान भी भारी मात्रा में मिला है. इसके साथ ही विस्फोटक बनाने और विस्फोट में काम आने वाले सामान भी भारी मात्रा में बरामद किए.
