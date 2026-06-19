धमतरी पुलिस का नशे के कारोबारियों पर सबसे बड़ा आर्थिक प्रहार, 35.85 लाख की संपत्ति फ्रीज
छत्तीसगढ़ पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि अवैध कारोबार से अर्जित आय बैंक खातों, बीमा, गाड़ी और अचल संपत्तियों में निवेश किया गया था.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 19, 2026 at 9:21 AM IST
धमतरी: नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ धमतरी पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक कार्रवाई करते हुए जिले में पहली बार SAFEMA (Smugglers and Foreign Exchange Manipulators Forfeiture of Property Act) के तहत 35.85 लाख रुपये से अधिक की चल-अचल संपत्तियां फ्रीज की हैं. यह कार्रवाई पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज के निर्देशन और पुलिस अधीक्षक धमतरी के मार्गदर्शन में की गई.
पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री में संलिप्त आरोपियों की वित्तीय जांच की गई. जांच में सामने आया कि अवैध कारोबार से अर्जित रकम को बैंक खातों, बीमा योजनाओं, वाहनों और अचल संपत्तियों में निवेश किया गया था. इसके बाद वैधानिक प्रक्रिया पूरी कर इन संपत्तियों को फ्रीज किया गया.
नशे के अवैध कारोबार से कमाई संपत्ति सीज
पहले SAFEMA प्रकरण में आरोपी आरती रजक की बैंक खातों और बीमा योजनाओं में इंवेस्ट 12.93 लाख रुपये से ज्यादा की संपत्ति फ्रीज की गई. वहीं दूसरे प्रकरण में आरोपी करण सिंह धुरी, उषा बाई धुरी और जाइका धुरी के बैंक खातों, वाहन एवं अचल संपत्तियों सहित 22.91 लाख रुपये से ज्यादा मूल्य की संपत्ति फ्रीज की गई.
35 लाख से ज्यादा की चल अचल संपत्ति फ्रीज
दोनों मामलों में कुल 35,85,116 रुपये से अधिक की संपत्तियों पर कार्रवाई की गई है. पुलिस के अनुसार संबंधित आरोपियों के खिलाफ पहले से ही NDPS एक्ट के तहत अपराध दर्ज हैं तथा उनके विरुद्ध PITNDPS एक्ट के तहत भी कार्रवाई हो चुकी है.
धमतरी पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने कहा है कि नशे के कारोबार से अर्जित अवैध संपत्ति को किसी भी कीमत पर सुरक्षित नहीं रहने दिया जाएगा. फ्रीज की गई संपत्तियों से संबंधित प्रकरणों को आगे की वैधानिक कार्रवाई के लिए सक्षम प्राधिकारी मुंबई को भेज दिया गया है.
पुलिस ने आम लोगों से मादक पदार्थों की बिक्री, परिवहन या संग्रहण जैसी अवैध गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की है. सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी. पुलिस का कहना है कि नशे के खिलाफ लड़ाई अब केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि अपराधियों के आर्थिक नेटवर्क को भी ध्वस्त किया जाएगा.