धमतरी पुलिस की आपात सेवा हुई हाईटेक, अब 10 मिनट में पहुंचेगी पुलिस!
धमतरी को 12 हाईटेक डायल 112 वाहन मिले. पुलिस का दावा है कि अब शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक तुरंत पुलिस सहायता उपलब्ध होगी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 20, 2026 at 12:21 PM IST|
Updated : May 20, 2026 at 12:30 PM IST
धमतरी: पुलिस की आपातकालीन सेवा अब और ज्यादा तेज, आधुनिक और प्रभावी होने जा रही है. जिले को मिले 12 नए हाईटेक डायल 112 ईआरवी वाहनों के संचालन से अब शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक त्वरित पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. पुलिस लाइन धमतरी में एसपी सूरज सिंह परिहार की मौजूदगी में डायल 112 एवं ईआरवी टीम के लिए विशेष कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों और वाहन चालकों को आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित रिस्पांस, संवेदनशील व्यवहार और बेहतर समन्वय का प्रशिक्षण दिया गया.
जरूरत पड़ने पर 10 मिनट में पहुंचेगी डायल 112
मंगलवार को पुलिस लाइन स्थित कम्पोजिट बिल्डिंग में आयोजित कार्यशाला में जिले के 12 थाना क्षेत्रों में तैनात किए जाने वाले हाईटेक डायल-112 वाहनों के संचालन और रिस्पॉन्स सिस्टम की जानकारी दी गई. अधिकारियों ने बताया कि ये वाहन 24 घंटे सक्रिय रहेंगे और सड़क दुर्घटना, महिला अपराध, विवाद, मारपीट और अन्य आपात स्थितियों में तत्काल सहायता पहुंचाएंगे. शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत शहर क्षेत्रों में 10 मिनट और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 मिनट के भीतर पुलिस रिस्पॉन्स का लक्ष्य रखा गया है.
धमतरी एसपी का कर्मचारियों को निर्देश
एसपी सूरज सिंह परिहार ने सभी कर्मचारियों और वाहन चालकों को निर्देशित करते हुए कहा कि डायल 112 सेवा आम जनता के विश्वास और सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है. हर कॉल को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ लेते हुए न्यूनतम समय में घटनास्थल तक पहुंचना सुनिश्चित किया जाए. कार्यशाला में कर्मचारियों को आधुनिक तकनीकी उपकरणों के उपयोग, वायरलेस समन्वय, टीमवर्क और आपात स्थितियों में त्वरित निर्णय क्षमता विकसित करने की भी ट्रेनिंग दी गई.
डायल 112 वाहन का प्रमुख उदेश्य पुलिस की प्रेजेंस और विजिबिलिटी को बढ़ाना और पुलिस की रिस्पॉन्स टाइम को कम करना है. शहरी क्षेत्र में 10 मिनट और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 मिनट में डायल 112 पहुंचेंगे - सूरज सिंह परिहार, एसपी धमतरी
वाहन चालकों को निर्देश
वहीं वाहन चालकों को सुरक्षित एवं सतर्क ड्राइविंग, आपातकालीन मार्ग संचालन और वाहन रखरखाव को लेकर विशेष दिशा-निर्देश दिए गए. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इन अत्याधुनिक वाहनों को केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था और अब इनके जिले में शामिल होने से धमतरी पुलिस की आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता और मजबूत होगी. बुधवार को जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में इन वाहनों को विधिवत हरी झंडी दिखाकर संबंधित थाना क्षेत्रों के लिए रवाना किया जाएगा.