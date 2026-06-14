ETV Bharat / state

धमतरी में चोर गैंग का पर्दाफाश, 24 लाख का सामान बरामद, टैटू कनेक्शन का हुआ खुलासा

धमतरी पुलिस ने बड़े थीफ गैंग को पकड़ने में सफलता हासिल की है. कुल 8 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं.

Dhamtari Police Press Conference
धमतरी पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 14, 2026 at 7:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

धमतरी: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले धमतरी में अपराध की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है. पुलिस ने चोरों के बड़े गैंग का खुलासा किया है. चोरी के आरोप में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 24 लाख रुपये मूल्य के सामान जब्त किए हैं. इसमें सोने-चांदी के आभूषण, नगदी, मोबाइल फोन और चोरी की मोटरसाइकिल शामिल है.

सूने मकान को बनाते थे निशाना

पुलिस के अनुसार पहली चोरी जंगलपारा नगरी निवासी राधिका साहू के घर में हुई थी. राधिका साहू 5 जून को ग्राम जीजामगांव स्थित मातंगी धाम दर्शन के लिए गई थी. इसी दौरान चोरों ने उनके सूने मकान का पिछला दरवाजा खोलकर घर में प्रवेश किया और अलमारी तोड़कर लाखों रुपये के सोने-चांदी के आभूषण और नगदी पार कर दी. जांच के दौरान आरोपियों ने नगरी थाना क्षेत्र के एक अन्य सूने मकान में हुई चोरी की वारदात को भी स्वीकार किया. इसके अलावा मुख्य आरोपी ने बताया कि वह मोटरसाइकिल की चोरी में भी शामिल रहा है.

धमतरी के एसपी सूरज सिंह परिहार (ETV BHARAT)

गिरफ्तार आरोपियों की जानकारी

गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी धमतरी के नगरी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं.

  • तामेन्द्र यादव उर्फ सोनू, 19 साल
  • लक्की गुप्ता, 19 साल
  • प्रहलाद नेताम उर्फ राहुल, 19 साल
  • हितेश्वर मरकाम उर्फ प्रधान, 23 साल
  • पुष्पजीत खरे उर्फ जीत्तू , 18 साल
  • भावेश कुमार साहू उर्फ मेलोडी , 20 साल
  • नोवल जैन, 22 साल
  • सीमा गुप्ता, 40 साल शामिल हैं.
Gang of thieves in Dhamtari
चोरी का सामान बरामद (ETV BHARAT)

आरोपी कैसे करते थे चोरी ?

जांच में सामने आया कि गिरोह पहले सूने मकानों की रेकी करता था और फिर मौका मिलते ही चोरी की वारदात को अंजाम देता था. चोरी के बाद माल को आपस में बांट लिया जाता था. कुछ जेवर आरोपी पुष्पजीत खरे ने नोवल जैन को बेच दिए थे, जबकि लक्की गुप्ता ने चोरी का सामान अपनी मां सीमा गुप्ता के पास छिपाकर रखा था. पुलिस ने माल खरीदने और छिपाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की है.

24 लाख की संपत्ति बरामद

पुलिस ने आरोपियों से 144.11 ग्राम सोना, 2167.845 ग्राम चांदी, 11,300 रुपये नगद, चार मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद की है. बरामद संपत्ति की कुल कीमत लगभग 24 लाख रुपये आंकी गई है.

Cash seized from thieves in Dhamtari
कैश और मोबाइल जब्त (ETV BHARAT)

गिरोह के सभी सात पुरुष आरोपियों ने गले समेत शरीर के अन्य हिस्सों में टैटू बनवा रखे हैं. यही टैटू उनकी गैंग की पहचान बन चुके थे. कुछ टैटू आपत्तिजनक प्रकृति के भी पाए गए हैं. यह गिरोह इन्हीं टैटू के जरिए अपनी अलग पहचान बनाए हुए था- सूरज सिंह परिहार, एसपी, धमतरी

चोरी के आरोपियों को कोर्ट में किया गया पेश

एसपी सूरज सिंह परिहार ने बताया कि चोरी के सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश किया गया. कोर्ट ने सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है. पुलिस चोरी के अन्य सामान की तलाश कर रही है. इसके अलावा इस गिरोह की और जांच कर रही है.

दारू नहीं, दौलत लेने पहुंचे चोर, शराब दुकान से 7 लाख कैश किया पार, लॉकर लेकर हुए फरार

राम मंदिर में चोरी, सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई महिला चोर, भक्तों का फूटा गुस्सा

TAGGED:

DHAMTARI POLICE
THEFTS IN NAGRI AREA
धमतरी में चोरी
छत्तीसगढ़ क्राइम न्यूज
GANG OF THIEVES IN DHAMTARI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.