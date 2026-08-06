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धमतरी के सूने मकान से लाखों की चोरी का खुलासा, दो चोर गिरफ्तार

एएसपी डीसी पटेल ने बताया 3 अगस्त 2026 को प्रार्थी भावेश जैन अपने पिता के इलाज के लिए उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराए हुए थे. उनकी मां भी रात में अस्पताल में ही रुकी थीं. इसी दौरान घर सूना होने का फायदा उठाकर अज्ञात चोर मुख्य दरवाजे से घर में घुसे और बेडरूम की अलमारी का ताला खोलकर उसमें रखे कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया.

धमतरी: शहर के शांति कॉलोनी स्थित प्रार्थी भावेश जैन के सूने मकान में हुई लाखों रुपये की चोरी का खुलासा करते हुए कोतवाली पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी का माल भी बरामद कर लिया है.

धमतरी पुलिस अधिकारी चोरी के मामले का खुलासा करते हुए (ETV Bharat Chhattisgarh)

जेवर और कैश मिलाकर 2 लाख से ज्यादा की चोरी

पुलिस अधिकारी ने आगे बताया अगली सुबह परिवार के घर लौटने पर चोरी का पता चला. अलमारी से सोने की चेन, 7 ग्राम की सोने की अंगूठी और 19 हजार रुपये नकद गायब मिले. चोरी गए सामान की कुल कीमत 2 लाख 29 हजार रुपये आंकी गई. घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू की.

जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर दोनों संदिग्धों की पहचान की. हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर दोनों ने चोरी की वारदात स्वीकार कर ली. पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी गया सामान बरामद कर लिया.

दोनों आरोपी धमतरी के ही रहने वाले

एएसपी ने बताया कि मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपियों का जिले में हुई अन्य चोरी की घटनाओं से कोई संबंध तो नहीं है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डीसी पटेल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में गोपाल कृष्ण यादव (21 वर्ष), पिता संजय यादव, निवासी शांति कॉलोनी चौक और ललित सोना (28 वर्ष), पिता रामूलाल सोना, निवासी जालमपुर वार्ड शामिल हैं. दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है.