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बच्ची की मौत से था आक्रोश, पेट्रोल पंप में आग लगाने पहुंचा आरोपी, नोजल में नाकाम हुआ तो दो जला दी बाइक

धमतरी पेट्रोल पंप आग ( ETV Bharat Chhattisgarh )

धमतरी: मगरलोड थाना क्षेत्र के ग्राम मेघा में पेट्रोल पंप में आगजनी के मामले में पुलिस ने 47 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी एक बच्ची की बाढ़ में बहने से हुई मौत को लेकर पेट्रोल पंप प्रबंधन से नाराज था. इसी आक्रोश में उसने देर रात पेट्रोल पंप पहुंचकर आग लगाने की कोशिश की.

फरार आरोपी गिरफ्तार घटना 1 अक्टूबर की दरमियानी रात करीब 1:30 बजे की बताई जा रही है. ग्राम मेघा स्थित मातारानी पेट्रोल पंप में जीवन निषाद पहुंचा और वहां गाली-गलौज करते हुए पेट्रोल नोजल में आग लगाने का प्रयास किया. हालांकि, उसका यह प्रयास सफल नहीं हुआ.