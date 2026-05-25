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धमतरी पुलिस की गांजा तस्करी पर बड़ी कार्रवाई, सांकरा नाके पर दिल्ली के तस्कर को पकड़ा

आरोपी के पास 7 किलो 724 ग्राम गांजा समेत कई सामान जब्त, सांकरा चेक पोस्ट पर लगातार चेकिंग से तस्करी नेटवर्क पर दबाव

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धमतरी पुलिस की गांजा तस्करी पर बड़ी कार्रवाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 25, 2026 at 7:32 PM IST

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धमतरी: जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत धमतरी पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है. थाना सिहावा पुलिस ने सांकरा फॉरेस्ट नाका में घेराबंदी कर दिल्ली निवासी एक अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है. आरोपी के कब्जे से 7 किलो 724 ग्राम गांजा समेत कई सामान जब्त किए गए हैं.

आरोपी के पास 7 किलो 724 ग्राम गांजा समेत कई सामान जब्त (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

चेकिंग के दौरान एक्शन

एससपी शैलेंद्र पांडेय ने बताया कि पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार के निर्देश पर गांजा, शराब, जुआ और आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ सघन अभियान चलाया जा रहा है. विशेष रूप से ओडिशा और छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे बोरई, कुन्दई और विश्रामपुरी ट्राई-जंक्शन क्षेत्र में पुलिस ने चौकसी बढ़ाते हुए चेक पोस्ट स्थापित किए हैं, जहां संदिग्ध वाहनों की लगातार जांच की जा रही है.

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सांकरा नाके पर दिल्ली के तस्कर को पकड़ा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

घेराबंदी कर युवक को रोका

पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति बाइक में गांजा भरकर देवभोग-मेचका मार्ग से सांकरा होते हुए राजस्थान की ओर जा रहा है. सूचना मिलते ही थाना सिहावा पुलिस ने सांकरा फॉरेस्ट नाका में घेराबंदी कर संदिग्ध वाहन को रोक लिया. पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम मोंटू शर्मा, उम्र 40 वर्ष, निवासी मुखर्जी नगर, उत्तर पश्चिम दिल्ली बताया.

तलाशी के दौरान उसके पास मौजूद बैग और प्लास्टिक पॉलिथीन से कुल 7 किलो 724 ग्राम गांजा बरामद किया गया. गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई जारी है- शैलेंद्र पांडेय, एएसपी, धमतरी

कुल 4 लाख से ज्यादा का सामान

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 7 किलो 724 ग्राम गांजा के साथ ही एक बाइक, एक मोबाइल फोन, 2 हजार रुपये कैश जब्त किए हैं. जिसकी कुल कीमत लगभग 4 लाख 35 हजार रुपये आंकी गई है. आरोपी के खिलाफ थाना सिहावा में धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.

लगातार टूट रही तस्करी नेटवर्क की कमर

धमतरी पुलिस सांकरा चेक पोस्ट पर लगातार चेकिंग कर रही है जिससे गांजा तस्करी नेटवर्क पर बड़ा दबाव बना है. इससे पहले भी पुलिस ने यहां कई बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपये के गांजे और वाहनों की जब्ती की है. करीब 20 दिन पहले सिहावा पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने 127 किलो से अधिक गांजा जब्त कर लगभग 72 लाख 71 हजार रुपये की संपत्ति जब्त की थी.

इसके बाद डस्टर वाहन से 54. 970 किलो गांजा और फिर एक अन्य वाहन से 37.800 किलो गांजा बरामद किया गया था. वहीं हाल ही में कपड़े बेचने की आड़ में तीन मोटरसाइकिलों से गांजा तस्करी कर रहे आरोपियों को पकड़कर 131 किलो गांजा जब्त किया गया था.

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