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मजाक से शुरू हुआ विवाद बना खूनी हमला, युवक पर ताबड़तोड़ वार करने वाला आरोपी लखमा गिरफ्तार

युवक के गाली देने से मना करने पर आरोपी भड़क गया और जान से मारने की धमकी देते हुए हमला कर दिया.

DHAMTARI CRIME
चाकूबाजी का आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 14, 2026 at 7:34 AM IST

2 Min Read
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धमतरी: मगरलोड थाना अंतर्गत करेलीबड़ी चौकी क्षेत्र में मजाक और गाली-गलौज से शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. आरोपी ने एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. मामले में करेलीबड़ी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.

गाली देने से मना करने पर युवक ने किया हमला

धमतरी पुलिस से घटना की जानकारी मिली. घटना 12 मई 2026 की रात करीब 9:30 बजे ग्राम करेलीबड़ी में प्रदीप रात्रे के नवनिर्मित कॉम्प्लेक्स के सामने हुई. प्रार्थी हिमांशु राज साहू (18 वर्ष) ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी कृष्णा साहू उर्फ लखमा पहले लक्की साहू को अश्लील गालियां दे रहा था. जब हिमांशु ने उसे गाली देने से मना किया तो आरोपी भड़क गया और जान से मारने की धमकी देते हुए हमला कर दिया.

घायल का हो रहा इलाज

आरोप है कि कृष्णा साहू उर्फ लखमा ने अपने पास रखे धारदार चाकू से हिमांशु की पीठ, कमर के ऊपरी हिस्से, दोनों ओर, कंधे और गले के पास लगातार वार किए. हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद दोस्तों ने घायल युवक को तत्काल शासकीय अस्पताल करेलीबड़ी पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए नवापारा रेफर किया गया.

मामले में चौकी करेलीबड़ी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 296, 109(1) और 351(2) बीएनएस के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच शुरू की. विवेचना के दौरान घायल युवक का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, जिसमें धारदार हथियार से चोट लगना प्रमाणित हुआ.

धमतरी पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

धमतरी एडिशनल एसपी शैलेंद्र पांडे ने बताया कि पुलिस ने आरोपी से पूछताछ के बाद उसके मेमोरेंडम कथन के आधार पर घटना में उपयोग किए चाकू को आरोपी के किराए के मकान के पास झाड़ियों से बरामद कर जब्त कर लिया. इसके बाद आरोपी कृष्णा साहू उर्फ लखमा, उम्र 21 वर्ष निवासी करेलीबड़ी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया. पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है.

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