धमतरी में 60 लाख रुपये की धोखाधड़ी, बिजनेसमैन विनय अग्रवाल गिरफ्तार
धमतरी पुलिस ने चावल खरीदी के नाम पर धोखाधड़ी केस में एक्शन लिया है. अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 24, 2026 at 4:01 PM IST
धमतरी: एक करोड़ रुपये के व्यावसायिक लेनदेन में 60 लाख की हेराफेरी का खुलासा हुआ है. धमतरी पुलिस ने इस केस में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. धमतरी के कुरुद में व्यावसायिक लेनदेन के नाम पर यह धोखाधड़ी हुई है. आरोप है कि एक करोड़ रुपये लेने के बाद आरोपी ने 40 लाख रुपये तो वापस कर दिए, लेकिन शेष 60 लाख रुपये हड़प लिए. इतना ही नहीं, बकाया रकम वापस करने से बचने के लिए FCI गोदाम में चावल जमा कराने के नाम पर 8 फर्जी इनवाइस और बिल तैयार कर प्रस्तुत किए गए. मामले में कुरुद पुलिस ने महासमुंद निवासी 52 वर्षीय आरोपी विनय अग्रवाल को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया. अदालत ने उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है.
बिजनेस के लेन देन में धोखाधड़ी का आरोप
कुरुद के धोबनीपारा निवासी 48 वर्षीय उर्मिला शर्मा ने थाना कुरुद में शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया कि व्यावसायिक लेनदेन के सिलसिले में महासमुंद के आदर्श नगर निवासी विनय अग्रवाल को केनरा बैंक के माध्यम से RTGS के जरिए अलग-अलग किस्तों में कुल एक करोड़ रुपये दिए थे. इसके बदले आरोपी ने 40 लाख रुपये वापस किए, लेकिन शेष 60 लाख रुपये लौटाने में आनाकानी करता रहा.
फर्जी चावल बिक्री का लिया सहारा
शिकायत के मुताबिक, बकाया रकम की हेराफेरी करने की नीयत से आरोपी ने 16 जून 2023 से 24 जून 2023 के बीच 2360 क्विंटल चावल FCI के मंदिर हसौद गोदाम में जमा कराने का हवाला देते हुए 8 फर्जी और कूटरचित इनवाइस तैयार कर प्रार्थिया को दिए थे. पुलिस की जांच में इन बिलों की तारीखों और उनमें दर्ज तथ्यों में विसंगतियां सामने आईं. इसके बाद मामले में धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल की आशंका पर पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई.
आरोपी विनय अग्रवाल गिरफ्तार
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक भावना पांडेय के निर्देशन में कुरुद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी की तलाश शुरू की. जांच में पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस टीम ने महासमुंद पहुंचकर विनय अग्रवाल को हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद विधिवत गिरफ्तार कर लिया.
आर्थिक धोखाधड़ी के मामलों में धमतरी पुलिस गंभीरता से कार्रवाई कर रही है. व्यावसायिक लेनदेन में फर्जी बिल और कूटरचित दस्तावेजों के जरिए धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. आम नागरिकों और व्यापारियों से अपील है कि बड़े वित्तीय लेनदेन के दौरान सभी दस्तावेजों, बिल और इनवाइस का सत्यापन जरूर करें. किसी भी तरह की धोखाधड़ी होने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें- भावना पांडेय, एसपी, धमतरी
पुलिस ने आरोपी विनय अग्रवाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 467, 468, 471 और 420 के तहत केस दर्ज किया है. पुलिस इस केस में आगे की जांच कर रही है.