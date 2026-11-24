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धमतरी में 60 लाख रुपये की धोखाधड़ी, बिजनेसमैन विनय अग्रवाल गिरफ्तार

धमतरी धोखाधड़ी केस ( ETV BHARAT )

धमतरी: एक करोड़ रुपये के व्यावसायिक लेनदेन में 60 लाख की हेराफेरी का खुलासा हुआ है. धमतरी पुलिस ने इस केस में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. धमतरी के कुरुद में व्यावसायिक लेनदेन के नाम पर यह धोखाधड़ी हुई है. आरोप है कि एक करोड़ रुपये लेने के बाद आरोपी ने 40 लाख रुपये तो वापस कर दिए, लेकिन शेष 60 लाख रुपये हड़प लिए. इतना ही नहीं, बकाया रकम वापस करने से बचने के लिए FCI गोदाम में चावल जमा कराने के नाम पर 8 फर्जी इनवाइस और बिल तैयार कर प्रस्तुत किए गए. मामले में कुरुद पुलिस ने महासमुंद निवासी 52 वर्षीय आरोपी विनय अग्रवाल को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया. अदालत ने उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है.

बिजनेस के लेन देन में धोखाधड़ी का आरोप कुरुद के धोबनीपारा निवासी 48 वर्षीय उर्मिला शर्मा ने थाना कुरुद में शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया कि व्यावसायिक लेनदेन के सिलसिले में महासमुंद के आदर्श नगर निवासी विनय अग्रवाल को केनरा बैंक के माध्यम से RTGS के जरिए अलग-अलग किस्तों में कुल एक करोड़ रुपये दिए थे. इसके बदले आरोपी ने 40 लाख रुपये वापस किए, लेकिन शेष 60 लाख रुपये लौटाने में आनाकानी करता रहा.