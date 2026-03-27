धमतरी में नशे के सौदागरों पर एक्शन, हेरोइन तस्कर गिरफ्तार
धमतरी पुलिस ने हेरोइन तस्कर को गिरफ्तार किया है. उसके पास से 29 हजार रुपये के चिट्टा को जब्त किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 27, 2026 at 7:24 PM IST
धमतरी: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले धमतरी पर नशे के सौदागरों की नजर है. धमतरी पुलिस नशे का धंधा करने वाले लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है. इसी कड़ी में सिटी कोतवाली पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हेरोइन (चिट्टा) की बिक्री कर रहे एक आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हेरोइन, मोबाइल फोन सहित कुल 34,010 रुपये की सामग्री जब्त की है.
मुखबिर की सूचना पर की कार्रवाई
धमतरी पुलिस ने यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर की . धमतरी पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि यादव समाज भवन के पास एक युवक अवैध रूप से मादक पदार्थ हेरोइन (चिट्टा) बेच रहा है.सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना सिटी कोतवाली धमतरी की पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई की योजना बनाई और आमातालाब स्थित यादव समाज भवन के पास पहुंचकर घेराबंदी कर छापा मारा.रेड के दौरान पुलिस ने मौके पर एक युवक को संदिग्ध गतिविधियों में पाया. तलाशी लेने पर उसके पास से अवैध हेरोइन (चिट्टा) बरामद हुआ. पूछताछ में आरोपी की पहचान ऋषभ सोनी के रूप में हुई, जो मौके पर ही मादक पदार्थ की बिक्री करते हुए पकड़ा गया
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना सिटी कोतवाली धमतरी में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया है. इसके बाद आरोपी ऋषभ सोनी को कोर्ट में पेश किया गया. अदालत ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है-शैलेंद्र पांडेय, एएसपी, धमतरी
आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई
धमतरी पुलिस ने आरोपी के पास से 1.45 ग्राम हेरोइन जब्त किया है. इसके साथ ही पुलिस ने एक मोबाइल फोन और 2 सिल्वर पेपर भी जब्त किया है. जब्त सामानों की कीमत 34,010 रुपये बताई जा रही है. धमतरी पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा. पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वे इस तरह की तस्करी की जानकारी और सूचना पुलिस को दें.