धमतरी में फर्जी आईटी अफसर, डॉक्टर के घर 100 करोड़ की सूचना पर की छापेमारी
धमतरी पुलिस ने 12 फर्जी आईटी अफसर बनकर रेड मारने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 17, 2025 at 10:03 AM IST
धमतरी: फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर छापेमारी करने वाले आरोपियों को धमतरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है. रत्नाबांधा रोड स्थित डॉ. दिलीप राठौर के घर दिनदहाड़े अंतर्राज्यीय संगठित गिरोह के फर्जी आईटी अफसरों का धमतरी पुलिस ने पर्दाफाश किया है. 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है.
फर्जी आईटी अफसरों ने ऐसे दिया घटना को अंजाम
मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी सूरज सिंह परिहार ने इस मामले का खुलासा किया. 12 फर्जी आईटी अफसरों को मीडिया के सामने भी पेश किया गया. एसपी ने बताया 67 वर्षीय डॉ. दिलीप राठौर निवासी रत्नाबांधा धमतरी ने 12 दिसंबर को थाना सिटी कोतवाली में लिखित आवेदन दिया. उनके अनुसार बीते माह 17 नवंबर को लगभग सुबह 11.30 बजे 6-7 व्यक्ति खुद को इनकम टैक्स विभाग का अधिकारी बताकर बिना किसी पहचान पत्र एवं बिना वैध तलाशी वारंट के उनके घर जबरन घुस आए. आरोपियों ने दो से ढाई घंटे तक घर के सभी कमरों, दराजों, आलमारियों और लॉकर की तलाशी ली. घर के सदस्यों को बाहर निकलने नहीं दिया. तलाशी में कुछ न मिलने पर आरोपी दो कारों में बैठकर फरार हो गए.
महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ से आरोपी गिरफ्तार
डॉ. दिलीप राठौर की रिपोर्ट पर धाना सिटी कोतवाली ने धारा 204, 319(2), 331(3), 61(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू की. अलग अलग पुलिस टीमों का गठन किया गया. सायबर सेल के सहयोग से तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण कर टीमों को नागपुर (महाराष्ट्र), दुर्ग, रायपुर, बालोद, दल्लीराजहरा भेजा गया. निरंतर प्रयास और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर 12 आरोपियों को हिरासत में लेकर धमतरी लाया गया.
डॉक्टर के घर में 100 करोड़ होने की मिली थी सूचना
आरोपियों से गहन पूछताछ की गई, जिसमें आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्हें डॉक्टर के घर में 100 करोड़ रुपये रखे होने की सूचना मिली थी. इसी सूचना के आधार पर आरोपियों ने आपस में संपर्क कर सुनियोजित षडयंत्र रचते हुए फर्जी इनकम टैक्स टीम का गठन किया और घटना को अंजाम दिया. प्रार्थी से घटना में शामिल आरोपियों की विधिवत सही पहचान कराई गई.
पकड़े गए आरोपियों का नाम पता
- बबलू अजबराव नाइक उम्र 43 वर्ष साकिन गणेश मंदिर के पास थाना जिपटका पोस्ट उलवाडी जिला, नागपुर महाराष्ट्र
- अर्पण उत्तम मेश्राम उम्र 25 वर्ष साकिन वठोडा रोड थाना नंदनवन महाराष्ट्र
- अमन उत्तम मेश्राम उम्र 26 साल वठोडा रोड थाना नंदनवन महाराष्ट्र
- संजय जगतराव शिवरिया उर्फ बाला उम्र 52 वर्ष साकिन डिप्टी सिंग्नल चिखली रोड संजय नगर थाना कडमना जिला नागपुर महाराष्ट्र
- दीपक मोहन वर्ड उम्र 22 वर्ष साकिन बस स्टेण्ड के पीछे नयाकुंड थाना पाटसिवनी जिला नागपुर जिला महाराष्ट्र
- संजय रामटेके उम्र 34 वर्ष साकिन झुर्रीपारा जिला बालोद जिला बालोद
- गजेन्द्र कुमार साहू उम्र 31 वर्ष साकिन कुसुमकसा थाना दल्लीराजहरा जिला बालोद
- विवेक उर्फ विक्की कोर्सवाडा उम्र 33 साल साकिन बोरसी कालोनी पदनाभपुर जिला दुर्ग
- उमेश साहू उम्र 30 वर्ष साकिन बजरंग चौक भटगावं थाना रूद्री जिला धमतरी
- जितेन्द्र कुमार बघेल उम्र 32 साल साकिन भाठापारा बोधन रोड रजौली थाना रनचिरई, जिला बालोद
- चेतन साहू उम्र 44 साल निवासी सांगली थाना गुरूर, जिला बालोद
- श्रवण ध्रुव उम्र 38 साल साकिन हटकेशर वार्ड धमतरी, जिला धमतरी
आरोपियों से जब्त सामान, दो के खिलाफ पहले से केस दर्ज
घटना में प्रयुक्त चार पहिया वाहन (टाटा सफारी स्विफ्ट डिजायर एवं स्टिफ्ट कार), आपसी संपर्क में प्रयुक्त मोबाइल फोन, कैश रखने के लिए जूट की बोरियां जब्त की गई. पुलिस ने बताया कि महाराष्ट्र के दो आरोपियों का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज हैं.जिनमें दीपक मोहन वर्डे के विरुद्ध थाना पारसिवनी, जिला नागपुर में और अमन उत्तम मेश्राम के खिलाफ नंदनवन नागपुर सिटी में केस दर्ज है.