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IPL मैचों पर ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाला गिरफ्तार, धमतरी पुलिस की बड़ी कार्रवाई

एएसपी शैलेंद्र पांडेय ने कहा, जिलेभर में जुआ, सट्टा और अन्य अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है.

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IPL मैचों पर ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाला गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 20, 2026 at 10:09 PM IST

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धमतरी: सिटी कोतवाली पुलिस ने ऑनलाइन IPL क्रिकेट मैचों में सट्टा खिलाने के मामले में एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. यह जिले में जुआ-सट्टा के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की तीसरी बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है. एएसपी शैलेंद्र पांडेय ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिलेभर में जुआ, सट्टा और अन्य अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है.

IPL मैचों पर ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाला गिरफ्तार

सट्टेबाजों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सिटी कोतवाली थाना पुलिस लगातार ऑनलाइन सट्टा संचालित करने वालों पर नजर रखे हुए थी. इसी बीच मुखबिर तंत्र से पुलिस को सूचना मिली कि बनियापारा निवासी शंकर मंगलानी (39 वर्ष) अपने मोबाइल के जरिए ऑनलाइन लिंक से IPL मैचों में सट्टा संचालित कर रहा है. सूचना के आधार पर सिटी कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रेड की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

लाखों का सामान जब्त

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल फोन, दो सिम कार्ड और एक स्कूटी जब्त की है. जब्त सामान की कुल कीमत करीब 1,20,500 रुपये आंकी गई है. आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 7(1) के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है. साथ ही पुलिस अब इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबरों की जांच कर इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने में जुटी है. पुलिस ने साफ किया है कि जिले में जुआ और सट्टा जैसी अवैध गतिविधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत आगे भी लगातार कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी.

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