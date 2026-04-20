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IPL मैचों पर ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाला गिरफ्तार, धमतरी पुलिस की बड़ी कार्रवाई

धमतरी: सिटी कोतवाली पुलिस ने ऑनलाइन IPL क्रिकेट मैचों में सट्टा खिलाने के मामले में एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. यह जिले में जुआ-सट्टा के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की तीसरी बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है. एएसपी शैलेंद्र पांडेय ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिलेभर में जुआ, सट्टा और अन्य अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है.

IPL मैचों पर ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाला गिरफ्तार

सट्टेबाजों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सिटी कोतवाली थाना पुलिस लगातार ऑनलाइन सट्टा संचालित करने वालों पर नजर रखे हुए थी. इसी बीच मुखबिर तंत्र से पुलिस को सूचना मिली कि बनियापारा निवासी शंकर मंगलानी (39 वर्ष) अपने मोबाइल के जरिए ऑनलाइन लिंक से IPL मैचों में सट्टा संचालित कर रहा है. सूचना के आधार पर सिटी कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रेड की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

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