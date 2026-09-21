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मंत्रालय में नौकरी और भवन दिलाने का झांसा देकर 9 लाख की ठगी, धमतरी पुलिस ने महिला समेत 2 आरोपियों को पकड़ा

मंत्रालय में नौकरी और भवन दिलाने का झांसा देकर 9 लाख की ठगी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

गिरफ्तार आरोपियों में एक महिला शामिल है जो रायपुर के कमल विहार कॉलोनी में रह रही थी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है. जानकारी के अनुसार बालोद जिले के निवासी 27 वर्षीय मनीष साहू की फरवरी 2024 में रुद्री रोड स्थित एक होटल में शशि प्रभा साहू और अमित कुमार देवांगन से मुलाकात हुई थी. बातचीत के दौरान दोनों ने खुद को मंत्रालय में कार्यरत बताया और छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल का पारिजात भवन दिलाने की बात कही.

धमतरी: मंत्रालय में नौकरी और छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल का पारिजात भवन दिलाने का झांसा देकर धमतरी में बड़ी ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया. युवक से 9 लाख रुपये से ज्यादा की रकम ठगने के मामले में धमतरी पुलिस ने महिला समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने खुद को मंत्रालय में कार्यरत बताकर युवक को अपने झांसे में लिया था. इतना ही नहीं, भरोसा दिलाने के लिए उसे मंत्रालय यानी महानदी भवन भी ले जाया गया था.

झांसे में लेकर ऐंठे पैसे

आरोपियों ने युवक को बताया कि भवन की कीमत करीब 14 लाख 12 हजार रुपए है. इसके बाद उसे विश्वास में लेने के लिए मंत्रालय भी ले गए और बाहर से भवन दिखाया. झांसे में आए मनीष ने अलग-अलग किश्तों में बैंक खातों, फोन-पे, गूगल-पे और नगद के जरिए कुल 9 लाख 8 हजार रुपये आरोपियों को दे दिए.

चेक भी लिए थे

पुलिस के अनुसार आरोपियों ने युवक से बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक के दो खाली हस्ताक्षर किए हुए चेक भी ले लिए थे. काफी समय बाद जब युवक को शक हुआ और उसने अपनी रकम वापस मांगी तो आरोपियों ने करीब 2 लाख 98 हजार 999 रुपये वापस किए, लेकिन बाकी रकम वापस नहीं की.

आरोपियों ने खुद को मंत्रालय में कार्यरत बताया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस ने किया गिरफ्तार

इसके बाद मनीष ने पूरे मामले की शिकायत सिटी कोतवाली पुलिस से की. शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर धारा 318(4), 3(5) बीएनएस के तहत जांच शुरू की. जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मिली जानकारी के आधार पर दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया. पूछताछ के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया.

गिरफ्तार आरोपियों में शशि प्रभा साहू, उम्र 50 वर्ष, निवासी जंगल पारा, गांधी नगर नगरी, जो वर्तमान में रायपुर के कमल विहार कॉलोनी में रह रही थी, और अमित कुमार देवांगन, उम्र 38 वर्ष, निवासी भाठापारा, गोबरा नवापारा क्षेत्र शामिल हैं.

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की. पूछताछ और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. यह भी जांच कर रहे हैं कि इस तरह की ठगी में इनके साथ कोई अन्य व्यक्ति शामिल था या नहीं.- डीसी पटेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

पुलिस की अपील

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि नौकरी, मकान, सरकारी योजना या किसी भी शासकीय लाभ का झांसा देने वाले व्यक्ति पर बिना सत्यापन के भरोसा न करें. किसी भी व्यक्ति को रकम देने से पहले संबंधित विभाग से सीधे जानकारी लें और संदिग्ध गतिविधि सामने आने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें.