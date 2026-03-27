रामनवमी शोभायात्रा को लेकर धमतरी पुलिस अलर्ट, शहर में विशेष ट्रैफिक प्लान लागू, भारी वाहनों पर प्रतिबंध
रामनवमी शोभायात्रा के मद्देनजर धमतरी पुलिस के जवान सादी वर्दी में तैनात रहेंगे. पूरे मार्ग की निगरानी सीसीटीवी से की जाएगी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 27, 2026 at 9:26 AM IST
धमतरी: रामनवमी पर्व को लेकर धमतरी पुलिस ने शहर में सुगम एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं. शोभायात्रा के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए पुलिस द्वारा सुनियोजित रूटचार्ट तैयार किया गया है.
रामनवमी शोभायात्रा पर धमतरी पुलिस अलर्ट
पुलिस द्वारा शोभायात्रा मार्ग का सूक्ष्म निरीक्षण कर आवश्यक बैरिकेडिंग, स्टॉपर एवं ड्यूटी प्वाइंट चिन्हित किए गए हैं. सुरक्षा व्यवस्था के तहत असामाजिक तत्वों, गुंडा-बदमाशों एवं चाकूबाजों पर विशेष नजर रखी जाएगी. सादी वर्दी में पुलिस जवान तैनात रहेंगे. पूरे मार्ग की निगरानी सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से लगातार की जाएगी.
हैवी व्हीकल बैन
आज रामनवमी के दिन शहर के भीतर भारी वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. वहीं घड़ी चौक से विंध्यवासिनी मंदिर मार्ग तक सभी प्रकार के छोटे-बड़े वाहनों का आवागमन बंद रहेगा. शाम 4 बजे से शोभायात्रा समाप्ति तक सदर मार्ग पूरी तरह वाहनमुक्त रहेगा. लोगों को गंतव्य तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक एवं सहायक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है.
रामनवमी शोभायात्रा को लेकर निर्धारित वैकल्पिक मार्ग
- जगदलपुर से रायपुर जाने वाले वाहन – श्यामतराई बायपास होते हुए रायपुर की ओर जाएंगे.
- दुर्ग की ओर से आने वाले वाहन – बायपास से खपरी, अर्जुनी मोड़, सिहावा चौक होते हुए नगरी-सिहावा मार्ग की ओर जा सकेंगे.
- रायपुर से जगदलपुर जाने वाले वाहन – संबलपुर बायपास से श्यामतराई बायपास होकर जगदलपुर की ओर जाएंगे.
- जगदलपुर से नगरी-सिहावा/बोरई जाने वाले वाहन – श्यामतराई बायपास → संबलपुर बायपास → अर्जुनी मोड़ → सिहावा चौक → शांति कॉलोनी → नहर नाका मार्ग से आवागमन करेंगे.
- नगरी-सिहावा से जगदलपुर जाने वाले वाहन – नहर नाका → शांति कॉलोनी → सिहावा चौक → अर्जुनी मोड़ → संबलपुर बायपास → श्यामतराई बायपास मार्ग का उपयोग करेंगे.
धमतरी पुलिस की अपील
शोभायात्रा के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों एवं गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या अप्रिय स्थिति की जानकारी तत्काल ड्यूटी में तैनात पुलिस अधिकारियों को दें. धमतरी पुलिस ने आमजन से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि यातायात नियमों का पालन कर रामनवमी पर्व को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित बनाने में प्रशासन का सहयोग करें.