छत्तीसगढ़ में सरिया चोर गैंग का पर्दाफाश, 7 आरोपी गिरफ्तार, रेलवे को लगाया था चूना

छत्तीसगढ़ की धमतरी पुलिस ने सरिया चोर गैंग को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है.

Dhamtari Police Action
धमतरी पुलिस की कार्रवाई (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 19, 2026 at 9:54 PM IST

धमतरी: सोमवार को धमतरी पुलिस ने रेलवे के निर्माण सामग्री की चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. धमतरी के एसपी सूरज सिंह परिहार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी मीडिया को दी है. उन्होंने बताया कि गिरफ्त में आए सभी आरोपी सरिया चोरी करने का काम करते थे.

गिरफ्त में सरिया चोर गैंग

धमतरी एसपी सूरज सिंह परिहार ने बताया कि यह मामला सितंबर 2025 का है. जिसमें ग्राम कन्हारपुरी के पास रेलवे टीएसएस निर्माण स्थल से 1 लाख 80 हजार रुपये के सरिया की चोरी हुई थी. थाना कुरूद पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर की सूचना के आधार पर संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया. आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई पूरी सरिया और घटना में इस्तेमाल किए गए मेटाडोर को जब्त किया गया है. गिरफ्तार आरोपियों में से तीन के खिलाफ पूर्व से आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज हैं.

धमतरी के एसपी सूरज सिंह परिहार (ETV BHARAT)

सितंबर 2025 में दर्ज हुई शिकायत

9 सितंबर 2025 को अमन कुमार दुबे ने धमतरी पुलिस से सरिया चोरी की शिकायत की थी. इस शिकायत के मुताबिक कुल 1,80,000 रुपये के सरिया की चोरी हुई थी. उसके बाद कुरुद पुलिस ने केस की जांच शुरू की. पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी विष्णु दास मानिकपुरी को हिरासत में लिया. उससे पूछताछ करने पर उसने अपने साथियों के नाम बताए. उसके बाद धमतरी पुलिस ने एक एक कर कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया. पुलिस ने चोरी के 120 नग लोहे के सरिया को बरामद कर लिया है.

Dhamtari police take action against thieves
धमतरी पुलिस ने चोरी का सरिया बरामद किया (ETV BHARAT)

गिरफ्तार किए गए सात आरोपियों में से तीन आरोपियों पर पहले से अपराध दर्ज हैं. इनमें विष्णु दास मानिकपुरी,आरोपी टी शिव कुमार और आरोपी शेख फैजल शामिल हैं. हमने कुल सात आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. अदालत ने सभी को जेल भेज दिया है- सूरज सिंह परिहार, एसपी, धमतरी

गिरफ्तार आरोपियों की जानकारी

  • विष्णु दास, कुरुद निवासी
  • चंद्रभूषण सिंह, भिलाई निवासी
  • शेख फैजल, भिलाई निवासी
  • टी. शिव कुमार, दुर्ग निवासी
  • ओमप्रकाश उर्फ भक्कू, रायपुर निवासी
  • सुग्रीम राम, रायपुर निवासी
  • आकाश गुप्ता, रायपुर निवासी

धमतरी पुलिस का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ में आगे अहम खुलासे हो सकते हैं. सभी आरोपियों के खिलाफ बीएनएस के तहत केस दर्ज किया गया है.

