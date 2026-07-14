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धमतरी में महिला से छेड़छाड़, आस्था की आड़ में शर्मनाक करतूत, आरोपी गिरफ्तार

धमतरी पुलिस ने महिला से छेड़छाड़ के आरोपी पर तगड़ा एक्शन लिया है. उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है.

Dhamtari SP Office
धमतरी एसपी ऑफिस (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 14, 2026 at 7:54 PM IST

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धमतरी: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले धमतरी में पूजा पाठ की आड़ में अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है. पीड़िता की शिकायत पर धमतरी की अर्जुनी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने इस कार्रवाई के बाद स्पष्ट किया है कि महिला सुरक्षा के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

अर्जुनी थाना क्षेत्र की घटना

पूरी वारदात अर्जुनी थाना क्षेत्र की है. पीड़ित महिला ने पुलिस को शिकायत में बताया कि आरोपी ने पूजा-पाठ कराने और ताबीज पहनाने के बहाने उसे एक कमरे में अकेला बुलाया. इसके बाद आरोपी ने महिला के साथ अशोभनीय और अश्लील हरकत करते हुए उसकी अस्मिता भंग करने का प्रयास किया. महिला ने विरोध करते हुए शोर मचाया, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.

पुलिस ने तुरंत लिया एक्शन

शिकायत मिलने के बाद अर्जुनी थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 74 के तहत मामला कायम किया. उसके बाद तत्काल आरोपी की तलाश शुरू की. पुलिस टीम ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया.

महिला की शिकायत मिलते ही अर्जुनी पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. धमतरी पुलिस महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है. महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा से जुड़े मामलों में तुरंत कार्रवाई की जा रही है- शैलेंद्र पांडेय, एएसपी

धमतरी पुलिस का कहना है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों पर लगातार कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी. कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा.

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