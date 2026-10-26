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धमतरी में आधी रात दहशतगर्दी, हथियार लेकर मचाया उत्पात, वार्डवासियों की शिकायत पर एक आरोपी और 6 नाबालिग गिरफ्तार

धमतरी में आधी रात दहशतगर्दी, हथियार लेकर मचाया उत्पात ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

धमतरी: शहर में आधी रात हथियार लेकर उत्पात मचाने वाले आरोपियों पर पुलिस ने कार्रवाई की है. चेहरे पर गमछा बांधे युवकों पर मोहल्ले में गाली-गलौज करने, लोगों को जान से मारने की धमकी देने और घरों-दुकानों में तोड़फोड़ करने का आरोप है. मामले की गंभीरता को देखते हुए सिटी कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी नोमेश पटेल उर्फ आर्यन (19 साल) को गिरफ्तार किया है. वहीं, मामले में शामिल 6 नाबालिगों के खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

वार्डवासियों की शिकायत पर एक आरोपी और 6 नाबालिग गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH) आधी रात 12 से 2 बजे तक मचाया उत्पात पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक, 21 अक्टूबर की दरमियानी रात करीब 12 बजे से 2 बजे के बीच 15 से 20 युवक मराठा पारा और बांसपारा इलाके में इकट्ठा हुए थे. आरोप है कि युवकों ने चेहरे पर गमछा बांध रखा था और उनके पास लाठी-डंडे, लोहे की रॉड, तलवार व चाकू जैसे हथियार थे. इस दौरान मोहल्लेवासियों के साथ अश्लील गाली-गलौज की गई और जान से मारने की धमकी देते हुए घरों के दरवाजों तथा दुकानों के शटर पर वार किए गए.