धमतरी में आधी रात दहशतगर्दी, हथियार लेकर मचाया उत्पात, वार्डवासियों की शिकायत पर एक आरोपी और 6 नाबालिग गिरफ्तार
मराठापारा और बांसपारा में गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी और तोड़फोड़ का आरोप, चाकू-डंडे और कपड़े जब्त
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 26, 2026 at 5:49 PM IST
धमतरी: शहर में आधी रात हथियार लेकर उत्पात मचाने वाले आरोपियों पर पुलिस ने कार्रवाई की है. चेहरे पर गमछा बांधे युवकों पर मोहल्ले में गाली-गलौज करने, लोगों को जान से मारने की धमकी देने और घरों-दुकानों में तोड़फोड़ करने का आरोप है. मामले की गंभीरता को देखते हुए सिटी कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी नोमेश पटेल उर्फ आर्यन (19 साल) को गिरफ्तार किया है. वहीं, मामले में शामिल 6 नाबालिगों के खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.
आधी रात 12 से 2 बजे तक मचाया उत्पात
पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक, 21 अक्टूबर की दरमियानी रात करीब 12 बजे से 2 बजे के बीच 15 से 20 युवक मराठा पारा और बांसपारा इलाके में इकट्ठा हुए थे. आरोप है कि युवकों ने चेहरे पर गमछा बांध रखा था और उनके पास लाठी-डंडे, लोहे की रॉड, तलवार व चाकू जैसे हथियार थे. इस दौरान मोहल्लेवासियों के साथ अश्लील गाली-गलौज की गई और जान से मारने की धमकी देते हुए घरों के दरवाजों तथा दुकानों के शटर पर वार किए गए.
पूछताछ के बाद मुख्य आरोपी गिरफ्तार
वार्डवासियों की शिकायत की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक भावना पांडेय के निर्देशन और सीएसपी अभिषेक चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में पुलिस ने संदेहियों की तलाश शुरू की. जांच और पूछताछ के दौरान मुख्य आरोपी की पहचान विंध्यवासिनी वार्ड, कारगिल चौक निवासी नोमेश पटेल उर्फ आर्यन के रूप में हुई. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है.
6 नाबालिग किशोर न्याय बोर्ड में होंगे पेश
मामले में शामिल 6 विधि से संघर्षरत बालकों के संबंध में भी नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है. उनकी पूरी जानकारी तैयार कर किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश करने की प्रक्रिया चल रही है. पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपियों के मेमोरेंडम कथन के आधार पर गवाहों की मौजूदगी में घटना में इस्तेमाल किए गए धारदार चाकू, बांस के डंडे और घटना के समय पहने गए कपड़े जब्त किए हैं. मामले में आर्म्स एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गई हैं.
शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की प्राथमिकता है. गुंडागर्दी, हथियारों का प्रदर्शन कर लोगों में भय फैलाने और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी- पुलिस अधीक्षक भावना पांडेय
फिलहाल अगर इस केस से जुड़े और भी आरोपी हैं तो उनकी भी पुलिस पतासाजी कर रही है. पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की कि ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें.