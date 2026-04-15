IPL सट्टा रैकेट पर धमतरी पुलिस का अटैक, कुरूद में ऑनलाइन गिरोह का भंडाफोड़, दो आरोपी गिरफ्तार
मोबाइल एप से सट्टा खिलाते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इन दोनों पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 15, 2026 at 8:56 PM IST
धमतरी: आईपीएल सट्टे के खिलाफ चल रही सख्त कार्रवाई के बीच धमतरी पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है. कुरूद क्षेत्र में सक्रिय ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने दो आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. आरोपी BLISSEXCH ऐप के जरिए अवैध सट्टा संचालित कर रहे थे.
मोबाइल एप से चल रहा था सट्टा
पुलिस अधीक्षक धमतरी द्वारा समीक्षा बैठक में सभी थाना प्रभारियों को ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत जुआ और सट्टा जैसी अवैध गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे. इसी के तहत थाना कुरूद पुलिस लगातार निगरानी और अभियान चला रही थी. इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि बीएसएनएल ऑफिस कुरूद के पास दो व्यक्ति मोबाइल ऐप के जरिए आईपीएल सट्टा चला रहे हैं. सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस टीम ने तत्काल घेराबंदी कर दबिश दी और दोनों आरोपियों को मौके पर ही पकड़ लिया. कार्रवाई के दौरान आरोपी मोबाइल में BLISSEXCH एप के माध्यम से हार-जीत का दांव लगाते पाए गए.
5 लाख से ज्यादा की संपत्ति जब्त
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 मोबाइल फोन और 1 आईफोन बरामद किया है जिसकी कीमत करीब 85 हजार रुपए है. वहीं 20,500 रुपये कैश, एक सफेद कार जिसकी कीमत लगभग 4 लाख रुपये है, जब्त की गई है. इस तरह कुल जब्त संपत्ति 5,05,500 रुपये बताई जा रही है.
पहले भी कई आपराधिक केस दर्ज
पुलिस ने आरोपी जीवन यादव (40 वर्ष), पुराना बस स्टैंड, कुरूद और कौशल साहू (31 वर्ष) निवासी कारगिल चौक, कुरूद को गिरफ्तार कर लिया है. बताया गया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना कुरूद में पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिससे इनके आदतन अपराधी होने की पुष्टि होती है. आरोपियों के विरुद्ध धारा 7 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम एवं 112, 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर दोनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.
आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाल रही पुलिस
जीवन यादव और कौशल साहू के खिलाफ पूर्व में जुआ एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज हैं. पुलिस अब इनके पूरे नेटवर्क और आपराधिक रिकॉर्ड की गहन जांच कर रही है. इससे पहले भी सिटी कोतवाली धमतरी पुलिस ने सिहावा चौक में कार्रवाई करते हुए 5 जुआरियों को गिरफ्तार किया था.
लगातार जारी है अभियान
अलग-अलग स्थानों पर 6 मामलों में 6 लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर कुल 1.39 लाख से अधिक की रकम जब्त की गई थी. धमतरी पुलिस का स्पष्ट संदेश है कि अवैध जुआ और सट्टा गतिविधियों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा और इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.