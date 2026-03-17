धमतरी में चोरी, एमपी से आरोपी गिरफ्तार, इंटरस्टेट थीफ गैंग का खुलासा, लाखों का सामान बरामद
धमतरी पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की है. चोरी के सभी आरोपी राजस्थान के रहने वाले हैं
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 17, 2026 at 10:59 PM IST
धमतरी: मंगलवार को धमतरी पुलिस ने चोरी के केसों में बड़ा खुलासा किया है. पुलिस ने नवागांव स्थित मोती वस्त्रालय में हुई चोरी की वारदात को सॉल्व कर लिया है. इस केस में पुलिस ने मध्यप्रदेश से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. चोरी में शामिल किए गए पिकअप वाहन और अन्य सामान को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है.
13 मार्च को हुई थी चोरी की वारदात
धमतरी पुलिस ने खुलासा किया कि यह चोरी की वारदात 13 मार्च को हुई थी. प्रार्थी सोहन लाल पाल ने 13 मार्च 2026 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ग्राम नवागांव शासकीय स्कूल के सामने स्थित उनकी कपड़ा दुकान में बड़ी चोरी हुई है. चोर दुकान से करीब 1 लाख 37 हजार रुपये मूल्य के कपड़े, साड़ियां, बैग एवं नगदी लेकर फरार हो गए. मामले की गंभीरता को देखते हुए करेलीबड़ी चौकी पुलिस एवं मगरलोड थाना पुलिस ने तत्काल अपराध दर्ज कर जांच शुरू की. सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया गया, जिसमें संदिग्ध गाड़ी की पहचान हुई.
साइबर सेल की जांच में मिली मदद
साइबर सेल द्वारा वाहन स्वामी के मोबाइल नंबर की ट्रेसिंग करने पर लोकेशन मध्यप्रदेश में मिली, जिसके बाद पुलिस टीम तुरंत रवाना की गई.पुलिस टीम ने एमपी के सीहोर से संदिग्ध वाहन को जब्त किया. उसके बाद पुलिस ने चोरी के तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
गिरफ्तार आरोपियों के नाम
- विकम बागडी, उम्र 20 वर्ष, जिला कोटा, राजस्थान
- बबलु बागड़ी, उम्र 20 वर्ष, जिला बारां, राजस्थान
- रोहित बागडी, उम्र 19 वर्ष, जिला बारां, राजस्थान
आरोपियों ने पहले दुकान की रेकी की. रात में लोहे के सब्बल और लकड़ी के कुंदे से शटर उठाकर दुकान में प्रवेश किया. उसके बाद सामान बोरियों में भरकर पिकअप वाहन से मध्यप्रदेश की ओर फरार हो गए. पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है- शैलेंद्र पांडेय, एएसपी
पुलिस ने आरोपियों के पास से 6 बोरी कपड़े और घटना में इस्तेमाल किए गए पिकअप वाहन को जब्त किया है. इसके अलावा आरोपियों के पास से लोहे का सब्बल और कुंडा तोड़ने वाली लकड़ी को भी बरामद किया गया है. आरोपियों ने चोरी के सामान में से साड़ियां अपने परिचितों को बांट दिए थे.