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हेरोइन तस्करी पर धमतरी पुलिस का एक्शन, 4.76 ग्राम चिट्टा सहित आरोपी गिरफ्तार, 2.30 लाख की संपत्ति जब्त

धमतरी: जिला पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार पर एक और बड़ी कार्रवाई की है. थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने हेरोइन (चिट्टा) की तस्करी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. उसके कब्जे से मादक पदार्थ, नगदी, मोबाइल और मोटरसाइकिल सहित करीब 2.30 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की है.

पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति पीजी कॉलेज ग्राउंड धमतरी के पास अवैध रूप से हेरोइन (चिट्टा) रखकर बिक्री करने की फिराक में है. सूचना के आधार पर कोतवाली पुलिस टीम ने मौके पर घेराबंदी कर संदेही को पकड़ा. पकड़े गए आरोपी की पहचान 40 साल के मुकेश कुमार साहू उर्फ बोनसी के रूप में हुई है. आरोपी रायपुर का रहने वाला है और वर्तमान में सोरिद नगर डीपोपारा धमतरी में रहता था.

90 हजार की ड्रग्स के साथ आरोपी गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

90 हजार की ड्रग्स मिली

तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 4.76 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद की गई, जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगभग 90 हजार रुपये आंकी गई है. पुलिस ने आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन, 20 हजार रुपए नगद तथा करीब 1.10 लाख रुपये कीमत की बाइक भी जब्त की है. जब्त मशरूका की कुल अनुमानित कीमत लगभग 2.30 लाख रुपये बताई गई है.

नेटवर्क की पूछताछ में जुटी पुलिस

आरोपी के खिलाफ थाना सिटी कोतवाली धमतरी में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(ए) के तहत अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर हेरोइन के स्रोत और उससे जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र पांडेय ने बताया कि धमतरी पुलिस द्वारा जिले को नशामुक्त बनाने के उद्देश्य से लगातार अभियान चलाया जा रहा है.