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दिवाली पर ड्रग्स नेटवर्क का खुलासा, धमतरी पुलिस का हेरोइन तस्करों पर एक्शन

हेरोइन तस्करों पर धमतरी पुलिस का एक्शन ( ETV BHARAT )

धमतरी : छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले धमतरी में अवैध नशे का कारोबार फल फूल रहा है. शनिवार को धमतरी पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है. शहर के सोरिद नगर में हेरोइन (चिट्टा) बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहे तीन युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से 15 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है, जिसकी कीमत करीब 3 लाख रुपये बताई गई है. पुलिस ने नशीले पदार्थ के साथ नगदी भी जब्त की है.

हेरोइन के साथ तीन आरोपी गिरफ्तार धमतरी एसपी भावना पांडेय के निर्देश पर जिले में ऑपरेशन निश्चय चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत 7 नवंबर को स्पेशल टीम को सूचना मिली कि सोरिद नगर स्थित शीतला मंदिर के पास कुछ युवक हेरोइन लेकर बिक्री के लिए ग्राहक तलाश रहे हैं. सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली और स्पेशल टीम ने संयुक्त रूप से मौके पर घेराबंदी की और तीन युवकों को पकड़ लिया.