दिवाली पर ड्रग्स नेटवर्क का खुलासा, धमतरी पुलिस का हेरोइन तस्करों पर एक्शन
धमतरी में चिट्टा बेच रहे 3 युवक गिरफ्तार हुए हैं. इनके पास से 15 ग्राम हेरोइन जब्त किया गया है. अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 7, 2026 at 10:15 PM IST
धमतरी : छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले धमतरी में अवैध नशे का कारोबार फल फूल रहा है. शनिवार को धमतरी पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है. शहर के सोरिद नगर में हेरोइन (चिट्टा) बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहे तीन युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से 15 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है, जिसकी कीमत करीब 3 लाख रुपये बताई गई है. पुलिस ने नशीले पदार्थ के साथ नगदी भी जब्त की है.
हेरोइन के साथ तीन आरोपी गिरफ्तार
धमतरी एसपी भावना पांडेय के निर्देश पर जिले में ऑपरेशन निश्चय चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत 7 नवंबर को स्पेशल टीम को सूचना मिली कि सोरिद नगर स्थित शीतला मंदिर के पास कुछ युवक हेरोइन लेकर बिक्री के लिए ग्राहक तलाश रहे हैं. सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली और स्पेशल टीम ने संयुक्त रूप से मौके पर घेराबंदी की और तीन युवकों को पकड़ लिया.
तलाशी के दौरान उनके पास से 15 ग्राम हेरोइन (चिट्टा), बिक्री के 9 हजार रुपये नगद, एक इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, तीन एंड्रॉइड मोबाइल फोन और दो लाइटर बरामद किए गए. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान केशव उर्फ बब्लू सोनी, शुभम सोनी और आशुतोष के रुप में हुई है.
पूछताछ में सामने आया सप्लायर का नाम
पुलिस की पूछताछ में इस कारोबार से जुड़े एक कथित मुख्य सप्लायर के बारे में भी जानकारी मिली है. आरोपियों के मेमोरेंडम कथन के आधार पर पुलिस अब उसकी पहचान और भूमिका की जांच करते हुए गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है. माना जा रहा है कि सप्लायर तक पहुंचने के बाद नशे के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के संबंध में भी जानकारी मिल सकती है.
सिटी कोतवाली और स्पेशल टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. उनके कब्जे से 15 ग्राम हेरोइन सहित करीब 3.53 लाख रुपये का मशरूका जब्त किया गया है. पूछताछ में सामने आए मुख्य सप्लायर की तलाश की जा रही है और नशे के कारोबार में शामिल अन्य लोगों के संबंध में भी जांच जारी है-डीसी पटेल, एएसपी
गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज
तीनों आरोपियों के खिलाफ सिटी कोतवाली धमतरी में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(बी) के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस द्वारा आरोपियों को विशेष न्यायालय (एनडीपीएस) में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है.