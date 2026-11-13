ETV Bharat / state

जुएबाजी पर धमतरी पुलिस का बिग एक्शन, 7 दिनों में 100 जुआरी गिरफ्तार, 4 लाख से ज्यादा का कैश जब्त

धमतरी पुलिस का जुआ सट्टा पर एक्शन ( ETV BHARAT )

धमतरी: जिले में जुआ-सट्टा के खिलाफ धमतरी पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है. नवंबर महीने के शुरुआती 10 दिनों में पुलिस ने अलग-अलग थाना क्षेत्रों में दबिश देकर बड़ी संख्या में जुआरियों को गिरफ्तार किया है. 2 से 11 नवंबर के बीच सात दिनों में कुल 100 आरोपियों को जुआ खेलते पकड़ा गया, जिनके कब्जे से ताश पत्ती, मोबाइल समेत 4 लाख रुपये से ज्यादा का कैश जब्त किया गया है.

धमतरी में 7 दिनों के अंदर 100 जुआरी गिरफ्तारी धमतरी पुलिस ने 2 नवंबर को तीन थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए 15 जुआरियों को गिरफ्तार किया. इनके पास से 97 हजार 320 रुपये जब्त किए गए. इसके बाद 5 नवंबर को एक थाना क्षेत्र में 11 आरोपियों को पकड़कर 8 हजार 455 रुपये जब्त किए गए. 6 नवंबर को एक थाना क्षेत्र में चार अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर 11 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे 5 हजार 520 रुपये बरामद हुए.