जुएबाजी पर धमतरी पुलिस का बिग एक्शन, 7 दिनों में 100 जुआरी गिरफ्तार, 4 लाख से ज्यादा का कैश जब्त
धमतरी पुलिस ने भारी संख्या में जुआरियों को गिरफ्तार किया है. लाखों रुपये कैश जब्त किए हैं. अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 13, 2026 at 4:50 PM IST
धमतरी: जिले में जुआ-सट्टा के खिलाफ धमतरी पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है. नवंबर महीने के शुरुआती 10 दिनों में पुलिस ने अलग-अलग थाना क्षेत्रों में दबिश देकर बड़ी संख्या में जुआरियों को गिरफ्तार किया है. 2 से 11 नवंबर के बीच सात दिनों में कुल 100 आरोपियों को जुआ खेलते पकड़ा गया, जिनके कब्जे से ताश पत्ती, मोबाइल समेत 4 लाख रुपये से ज्यादा का कैश जब्त किया गया है.
धमतरी में 7 दिनों के अंदर 100 जुआरी गिरफ्तारी
धमतरी पुलिस ने 2 नवंबर को तीन थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए 15 जुआरियों को गिरफ्तार किया. इनके पास से 97 हजार 320 रुपये जब्त किए गए. इसके बाद 5 नवंबर को एक थाना क्षेत्र में 11 आरोपियों को पकड़कर 8 हजार 455 रुपये जब्त किए गए. 6 नवंबर को एक थाना क्षेत्र में चार अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर 11 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे 5 हजार 520 रुपये बरामद हुए.
इसी तरह 8 नवंबर को चार अलग-अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई के दौरान 20 जुआरी पकड़े गए, जिनके कब्जे से 9 हजार 400 रुपये जब्त किए गए. 9 नवंबर को एक थाना क्षेत्र में 21 आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ 10 हजार 570 रुपये की नगदी बरामद की गई. 10 नवंबर को सोरिद नगर में पुलिस ने जुआ खेलते 7 आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर 3 लाख 9 हजार 350 रुपये जब्त किए. 11 नवंबर को एक थाना क्षेत्र में 15 जुआरियों को पकड़कर 44 हजार 890 रुपये की नगदी बरामद की गई.पुलिस के अनुसार, सभी आरोपी ताश पत्ती पर हार-जीत का दांव लगाकर जुआ खेलते पकड़े गए हैं. आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है.
जुएबाजी केस में 7 दिनों के आंकड़े
- कुल गिरफ्तार आरोपी - 100
- कुल जब्त नगदी - 4,40,085 रुपये
- कार्रवाई की तारीखें - 2, 5, 6, 8, 9, 10 और 11 नवंबर
जुआ-सट्टा के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा. ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी-डीसी पटेल, एएसपी, धमतरी
जुएबाजी नहीं होगी बर्दाश्त- धमतरी पुलिस
धमतरी के एएसपी डीसी पटेल ने बताया कि जिले में जुआ और सट्टा जैसी अवैध गतिविधियों पर लगातार एक्शन जारी है. सार्वजनिक एवं अन्य स्थानों पर जुआ खेलने वालों के खिलाफ सूचना मिलने पर तत्काल दबिश दी जा रही है.