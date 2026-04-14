धमतरी में नशे का नेटवर्क टूटा, ऑपरेशन निश्चय को कामयाबी, पांच आरोपी गिरफ्तार
धमतरी में नशे के अलग अलग मामलों में पुलिस को सफलता हाथ लगी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 14, 2026 at 9:10 PM IST
धमतरी: नशे के खिलाफ धमतरी पुलिस ने व्यापक अभियान चला रखा है. जिले में ऑपरेशन निश्चय के तहत पुलिस ने तीन आरोपियों को हेरोइन की तस्करी करते गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के पास 56 ग्राम हेरोइन बरामद किया है. दूसरे केस में पुलिस ने एक पति पत्नी को गांजा सप्लाई करते अरेस्ट किया है. हेरोइन की कीमत 11 लाख और गांजे की कीमत 83 हजार रुपये बताई जा रही है.
धमतरी में ड्रग्स का कारोबार
मुखबिर से मिली पुख्ता सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने श्याम तराई फॉरेस्ट नाका के पास घेराबंदी कर एक वाहन को रोका. वाहन की तलाशी के दौरान पुलिस ने 56 ग्राम हेरोइन जब्त किया. इसके साथ ही कैश और दो मोबाइल फोन को भी जब्त किया गया है.
8 महीने से रडार पर था मास्टरमाइंड
मामले का मुख्य सरगना मोहम्मद निजामुद्दीन कुरैशी पिछले 8 महीनों से पुलिस की निगरानी में था. रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद और धमतरी समेत कई जिलों में सक्रिय इस आरोपी का नाम पूर्व के एनडीपीएस मामलों में भी सामने आ चुका था. वह लगातार मोबाइल नंबर बदलकर पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुखबिर तंत्र और सतत निगरानी के चलते आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आ गया.
गिरफ्तार आरोपियों में निजामुद्दीन कुरैशी, अनीता नेताम और मोह. इस्लामुद्दीन कुरैशी हैं. तीनो मुसलमानपारा, बालोद के रहने वाले है. तीनों को एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया है. तीनों को अदालत ने जेल भेज दिया है- शैलेंद्र पांडेय, एएसपी, धमतरी
पहले पकड़े गए आरोपियों से मिला सुराग
थाना सिटी कोतवाली में एक दिन पहले हुई हेरोइन कार्रवाई में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के दौरान इस नेटवर्क का खुलासा हुआ. इसके बाद पुलिस ने रणनीति बनाकर अलग-अलग जिलों में सूचना तंत्र को सक्रिय किया और सटीक सूचना पर यह बड़ी कार्रवाई की.
पंजाब से जुड़ा था नेटवर्क
पूछताछ में यह भी सामने आया कि आरोपी इस्लामुद्दीन पिछले डेढ़-दो वर्षों से पंजाब से ट्रेन के जरिए हेरोइन लाकर छत्तीसगढ़ में सप्लाई कर रहा था. इस गिरफ्तारी से अंतर्राज्यीय ड्रग नेटवर्क की एक महत्वपूर्ण कड़ी टूट गई है.
गांजा तस्करी के आरोप में पति पत्नी गिरफ्तार
धमतरी की थाना मगरलोड पुलिस ने ग्राम मोहेरा में अवैध रूप से गांजा बेच रहे पति-पत्नी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से गांजा, नगदी और मोबाइल सहित कुल 89,930 रुपये की सामग्री जब्त की गई है.तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1.660 किलोग्राम गांजा (कीमत लगभग 83,000 रुपये), 4,930 रुपये नगद और एक मोबाइल फोन (कीमत लगभग 2,000 रुपये) जब्त किया. इस तरह कुल 89,930 रुपये की जब्ती की गई. दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस ने कोर्ट में पेश किया. अदालत ने दोनों को जेल भेज दिया है.