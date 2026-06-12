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परिवार बनकर कर रहे थे गांजा तस्करी, धमतरी पुलिस ने दबोचा

पुलिस के मुताबिक मुखबिर से सूचना मिली थी कि ओडिशा के बोलनगिर और भवानीपटना क्षेत्र से गांजा लेकर एक सफेद रंग की अमेज कार महाराष्ट्र की ओर जा रही है. सूचना के आधार पर थाना सिहावा पुलिस ने ग्राम सांकरा फॉरेस्ट नाका के पास घेराबंदी कर वाहन को रोका और तलाशी ली. तलाशी के दौरान कार में दो पुरुष, एक महिला और दो बच्चे सवार मिले.

धमतरी : मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सिहावा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने एक कार से 18 किलो 626 ग्राम गांजा बरामद किया है. तीन आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों के कब्जे से गांजा, कार और मोबाइल फोन सहित करीब 14 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की गई है.

महाराष्ट्र में गांजा खपाने की थी योजना

पुलिस को वाहन की डिक्की से भूरे रंग के सेलो टेप से पैक 18 पैकेटों में कुल 18 किलो 626 ग्राम गांजा बरामद हुआ. आरोपियों से गांजा परिवहन संबंधी वैध दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके. पुलिस ने मौके से गांजा, कार और तीन मोबाइल फोन जब्त किए. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे ओडिशा से गांजा खरीदकर महाराष्ट्र में बेचने ले जा रहे थे.

एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज

पुलिस ने प्रवीण रविन्द्र दुबे, सोनू प्रवीण खैरकार और पलाश गजभिए को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया. गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को चिकित्सीय परीक्षण के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नगरी ले जाया गया था. इसी दौरान आरोपी पलाश गजभिए हथकड़ी ढीली कर पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया.

हाईअलर्ट जारी कर नाकाबंदी

आरोपी के फरार होने की सूचना मिलते ही धमतरी पुलिस ने जिलेभर में हाई अलर्ट जारी कर नाकाबंदी की और विशेष टीमों को तलाश में लगाया. लगातार घेराबंदी और मुखबिर तंत्र की मदद से पुलिस ने फरार आरोपी को उसी दिन शाम को पुनः गिरफ्तार कर लिया.

तीन आरोपियों को भेजा जेल

पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है. वहीं अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के संबंध में जांच जारी है.

6 हफ्ते में 7 बड़ी कार्रवाई-पुलिस

पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने बताया कि फॉरेस्ट नाके पर जब कार को रोका गया तो आगे ड्राइवर के साथ एक पुरुष बैठा था. पीछे एक महिला और दो बच्चे बैठे थे. ऐसा लग रहा था जैसे कोई परिवार कहीं जा रहा है. कार की तलाशी पर 18.6 किलो गांजा बरामद हुआ था. ये ओडिशा से आ रहे थे और महाराष्ट्र जा रहे थे. दो बच्चों को परिजनों को सौंप दिया गया है.

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि धमतरी जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. पिछले छह सप्ताह में पुलिस ने गांजा तस्करी के विरुद्ध सात बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय तस्करी गिरोहों को बड़ा झटका दिया है.