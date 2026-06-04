ETV Bharat / state

धमतरी में ज्वैलरी थीफ गैंग का पर्दाफाश, तीन आरोपी गिरफ्तार, सूने मकान को बनाते थे निशाना

सूने मकान में चोरी के आरोपियों को धमतरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने एक सर्राफा कारोबारी को भी अरेस्ट किया है.

Dhamtari Police
धमतरी पुलिस की कार्रवाई (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 4, 2026 at 8:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

धमतरी: जिले के भाखरा में चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाकर सोने और जेवरात की चोरी की थी. धमतरी पुलिस ने इस केस में एक्शन लिया है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपियों में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले दो युवक और चोरी के सोने को गलाकर बिस्किट बनाने वाला रायपुर का एक सर्राफा कारोबारी शामिल है.

13 मई को हुई चोरी की वारदात

पुलिस के अनुसार ग्राम कोसमर्रा निवासी कृष्ण कुमार कोसरे 13 मई 2026 को अपने परिवार के साथ एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने अभनपुर गए थे. 17 मई को वापस लौटने पर उन्होंने देखा कि मकान का मुख्य दरवाजा और आलमारी का ताला टूटा हुआ है. घर में रखे सोने-चांदी के जेवरात और नगदी गायब हैं. मामले की शिकायत पर भखारा थाना में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई.

धमतरी पुलिस का बिग एक्शन (ETV BHARAT)

मुखिबर की सूचना पर कार्रवाई

पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार के निर्देश पर थाना भखारा और साइबर टीम ने संयुक्त रूप से जांच करते हुए मुखबिर तंत्र सक्रिय किया. जांच के दौरान संदेही घनश्याम यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. उसने अपने साथी हेमंत उर्फ सोनू मानिकपुरी के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने सूने मकान का ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया और आलमारी से सोने-चांदी के जेवरात तथा नगदी रकम चोरी कर ली. चोरी के बाद दोनों ने जेवरात आपस में बांट लिए और नगदी खर्च कर दी.

जेवरात और सोने का बिस्किट बरामद

पुलिस ने घनश्याम यादव के कब्जे से चोरी के जेवरात और वारदात में इस्तेमाल की गई कुदाली बरामद की. पुलिस ने रायपुर में दबिश देकर हेमंत उर्फ सोनू मानिकपुरी को गिरफ्तार किया गया. उसके कब्जे से भी चोरी के जेवरात बरामद किए गए. जांच के दौरान एक और बड़ा खुलासा हुआ. आरोपी हेमंत ने चोरी का सोने का गुलबंद हार अपने परिचित रायपुर निवासी ओमप्रकाश सोनी को बेचने के लिए दिया था. ओमप्रकाश ने उस हार को गलाकर 10 ग्राम का सोने का बिस्किट बना दिया था. पुलिस ने इस सोने के बिस्किट को भी बरामद कर लिया.

गिरफ्तार आरोपियों के बारे में जानिए

गिरफ्तार आरोपियों में घनश्याम यादव, हेमंत उर्फ सोनू मानिकपुरी और रायपुर निवासी सराफा कारोबारी ओमप्रकाश सोनी शामिल हैं. तीनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया. अदालत ने तीनों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है.

चोरी, नकबजनी और संपत्ति संबंधी अपराधों में शामिल आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी. ऐसे अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा- सूरज सिंह परिहार, एसपी, धमतरी

धमतरी पुलिस ने साफ कर दिया है कि शहर में किसी तरह के क्राइम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. एसपी ने स्पष्ट किया है कि जिले को क्राइम फ्री बनाने की दिशा में पुलिस लगातार एक्शन लेती रहेगी.

वन विभाग की जमीन पर कब्जा करने वालों पर बुलडोजर एक्शन, 31 कब्जों को कराया गया मुक्त

बाइक से गांजा तस्करी करते आरोपी गिरफ्तार, एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई, जनकपुर पुलिस की कार्रवाई

TAGGED:

JEWELRY THIEF GANG IN CG
BHAKHRA AREA
धमतरी में चोरी
छत्तीसगढ़ क्राइम न्यूज
DHAMTARI POLICE ACTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.