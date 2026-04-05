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धमतरी में नशे के खिलाफ ऑपरेशन निश्चय, 150 जगहों पर पुलिस की दबिश, 22 आरोपी गिरफ्तार

नशे के नेटवर्क पर धमतरी पुलिस की कार्रवाई ( ETV BHARAT )

एएसपी शैलेंद्र पांडेय ने बताया कि रायपुर रेंज आईजी अमरेश कुमार मिश्रा के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है. रविवार को सुबह से शाम तक ऑपरेशन चलाया गया और सघन चेकिंग की गई है. इसमें पुलिस ने संदिग्ध व्यक्तियों, गुंडा-बदमाशों और नशे के अवैध कारोबार में शामिल लोगों पर तगड़ा एक्शन लिया है.

धमतरी : छत्तीसगढ़ में नशे के नेटवर्क को ध्वस्त करने का कार्य किया जा रहा है. इस सिलसिले में धमतरी पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है. धमतरी जिले में ऑपरेशन निश्चय के तहत पुलिस ने कुल 150 ठिकानों पर छापे मारे हैं. इसमें कुल 22 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और 30 आरोपियों पर प्रतिबंध लगाया गया है. पुलिस टीमों ने अलग-अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार किया और बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ एवं अवैध हथियार जब्त किए हैं.

धमतरी पुलिस का ऑपरेशन निश्चय (ETV BHARAT)

एनडीपीएस एक्ट के तहत हुआ एक्शन

धमतरी की सिटी कोतवाली, अर्जुनी, कुरूद और भखारा थाना क्षेत्रों में एनडीपीएस एक्ट के तहत 4 केस दर्ज किए गए. इसके अलावा 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 3.97 किलो गांजा जब्त किया. गिरफ्तार आरोपियों में हेमंत पांडेय, गुलशन कुमार साहू, लिखेंद्र कुमार साहू और भूपेंद्र साहू शामिल हैं.

धमतरी में ऑपरेशन निश्चय (ETV BHARAT)

आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जानकारी

अवैध शराब के खिलाफ अभियान में पुलिस ने 17 केस दर्ज कर 17 लोगों को गिरफ्तार किया. इनमें 34(2) आबकारी एक्ट के 6 मामलों में 113.96 लीटर अवैध शराब जब्त की गई. इसके अलावा अन्य मामलों में भी वैधानिक कार्रवाई की गई.

धमतरी पुलिस की अपराधियों पर कार्रवाई (ETV BHARAT)

आर्म्स एक्ट में गिरफ्तारी

अभियान के दौरान एक आरोपी रवि नायक उर्फ भूरी नायक को गिरफ्तार कर उसके पास से 12 बोर का देशी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है.

धमतरी में हथियार बरामद (ETV BHARAT)

30 लोगों पर हुआ एक्शन

कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस ने बीएनएसएस की विभिन्न धाराओं के तहत 30 व्यक्तियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की है.पुलिस लाइन रूद्री में निगरानीशुदा बदमाशों की परेड कराई गई और उन्हें कानून का पालन करने तथा नशे से दूर रहने की कसम दिलाई गई. इन सभी कार्रवाई से पुलिस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि धमतरी में अवैध गतिविधियां नहीं चलेगी.