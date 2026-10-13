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डीजे पर गाना बजाने का विवाद और तलवार से मारपीट, तीन आरोपी गिरफ्तार

धमतरी डीजे विवाद में पुलिस की कार्रवाई ( ETV BHARAT )

धमतरी: डीजे पर गाना बजाने को लेकर हुए विवाद में मारपीट करने वाले तीन आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है. मंगलवार को पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाला. इस दौरान आरोपी हाथ जोड़कर चलते नजर आए और कहते रहे कि अपराध करना पाप है, पुलिस हमारा बाप है. आरोपियों ने भविष्य में मारपीट और बवाल करने की बात नहीं करने की बात कही है.

गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान मारपीट पुलिस ने बताया कि यह पूरा मामला 27 सितंबर 2026 का है. पुलिस के अनुसार, गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान धमतरी के बांसपारा क्षेत्र से विसर्जन यात्रा निकाली जा रही थी. इसी दौरान डीजे में गाना बजाने को लेकर विवाद हो गया. आरोप है कि विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने हॉकी स्टिक और तलवार से हमला कर दिया. मारपीट के साथ गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है.