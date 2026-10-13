डीजे पर गाना बजाने का विवाद और तलवार से मारपीट, तीन आरोपी गिरफ्तार
धमतरी में डीजे गाना विवाद और तलवार से मारपीट केस में पुलिस ने एक्शन लिया है. अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 13, 2026 at 7:19 PM IST
धमतरी: डीजे पर गाना बजाने को लेकर हुए विवाद में मारपीट करने वाले तीन आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है. मंगलवार को पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाला. इस दौरान आरोपी हाथ जोड़कर चलते नजर आए और कहते रहे कि अपराध करना पाप है, पुलिस हमारा बाप है. आरोपियों ने भविष्य में मारपीट और बवाल करने की बात नहीं करने की बात कही है.
गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान मारपीट
पुलिस ने बताया कि यह पूरा मामला 27 सितंबर 2026 का है. पुलिस के अनुसार, गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान धमतरी के बांसपारा क्षेत्र से विसर्जन यात्रा निकाली जा रही थी. इसी दौरान डीजे में गाना बजाने को लेकर विवाद हो गया. आरोप है कि विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने हॉकी स्टिक और तलवार से हमला कर दिया. मारपीट के साथ गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है.
तीन आरोपी गिरफ्तार
घटना में धुमाल पार्टी के लोगों के साथ मारपीट और वाहन में तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाने की बात सामने आई थी. पुलिस ने केस की जांच की और तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों में रितेश पेंदरिया उर्फ रितु, जतिश साहू उर्फ डुई और अमरचंद पटेल उर्फ छोटू शामिल हैं.
घटना में शामिल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपियों के कब्जे से हॉकी स्टिक, तलवार और अन्य सामान जब्त कर लिए गए हैं. आरोपियों को जेल भेज दिया गया है- भानु प्रताप चंद्राकर, डीएसपी, धमतरी
पुलिस की इस कार्रवाई से धमतरी में अपराध करने वाले लोगों में खौफ का माहौल है. पुलिस की इस कार्रवाई से लोगों के बीच संदेश गया है कि पुलिस सतर्क है. किसी भी तरह की क्राइम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.