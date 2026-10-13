ETV Bharat / state

डीजे पर गाना बजाने का विवाद और तलवार से मारपीट, तीन आरोपी गिरफ्तार

धमतरी में डीजे गाना विवाद और तलवार से मारपीट केस में पुलिस ने एक्शन लिया है. अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट

Dhamtari Police Action
धमतरी डीजे विवाद में पुलिस की कार्रवाई (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 13, 2026 at 7:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धमतरी: डीजे पर गाना बजाने को लेकर हुए विवाद में मारपीट करने वाले तीन आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है. मंगलवार को पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाला. इस दौरान आरोपी हाथ जोड़कर चलते नजर आए और कहते रहे कि अपराध करना पाप है, पुलिस हमारा बाप है. आरोपियों ने भविष्य में मारपीट और बवाल करने की बात नहीं करने की बात कही है.

गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान मारपीट

पुलिस ने बताया कि यह पूरा मामला 27 सितंबर 2026 का है. पुलिस के अनुसार, गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान धमतरी के बांसपारा क्षेत्र से विसर्जन यात्रा निकाली जा रही थी. इसी दौरान डीजे में गाना बजाने को लेकर विवाद हो गया. आरोप है कि विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने हॉकी स्टिक और तलवार से हमला कर दिया. मारपीट के साथ गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है.

धमतरी डीजे विवाद में कार्रवाई (ETV BHARAT)

तीन आरोपी गिरफ्तार

घटना में धुमाल पार्टी के लोगों के साथ मारपीट और वाहन में तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाने की बात सामने आई थी. पुलिस ने केस की जांच की और तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों में रितेश पेंदरिया उर्फ रितु, जतिश साहू उर्फ डुई और अमरचंद पटेल उर्फ छोटू शामिल हैं.

घटना में शामिल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपियों के कब्जे से हॉकी स्टिक, तलवार और अन्य सामान जब्त कर लिए गए हैं. आरोपियों को जेल भेज दिया गया है- भानु प्रताप चंद्राकर, डीएसपी, धमतरी

पुलिस की इस कार्रवाई से धमतरी में अपराध करने वाले लोगों में खौफ का माहौल है. पुलिस की इस कार्रवाई से लोगों के बीच संदेश गया है कि पुलिस सतर्क है. किसी भी तरह की क्राइम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

'छिंदगढ़ बीईओ को पद से हटाना होगा', अफसर के खिलाफ सड़कों पर उतरे शिक्षक, जिला प्रशासन को दी ये चेतावनी

'बेलतरा को बदलापुर बनाने की साजिश' कांग्रेस का बिलासपुर में जंगी प्रदर्शन, वाटर कैनन से निकली धार ने रोका रास्ता

अनिश्चितकालीन हड़ताल पर राजस्व पटवारी संघ, तीन सूत्रीय मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन

TAGGED:

DHAMTARI DJ DISPUTE
CG DJ SONG DISPUTE
धमतरी कोतवाली थाना
छत्तीसगढ़ क्राइम न्यूज
DHAMTARI POLICE ACTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.