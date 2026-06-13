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गाड़ापारा कथित गौमांस विवाद केस में धमतरी पुलिस का एक्शन, एक आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने यह एक्शन मुखबिर की सूचना पर लिया है. पुलिस को सूचना मिली थी कि गाड़ापारा क्षेत्र में एक व्यक्ति गौवंश के मांस को बेच रहा है. इस सूचना पर कोतवाली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस को देखकर संदेही फरार हो गया. तलाशी के दौरान प्लास्टिक बोरियों में रखा भारी मात्रा में विवादित मांस, गौवंश के अन्य अंश और धारदार हथियार बरामद हुए हैं.

धमतरी : गाड़ापारा में कथित गौवंश वध और गौमांस बिक्री के आरोप में धमतरी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. मौके से पुलिस ने 88 किलो विवादित मांस को जब्त किया है.

धमतरी पुलिस का बयान (ETV BHARAT)

कई धाराओं में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 299, 325 के तहत कार्रवाई की है. इसके अलावा छत्तीसगढ़ कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 5 एवं 10 के तहत मामला दर्ज किया गया है. आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया.

पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कथित गौवंश मांस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया है. अदालत ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है. जब्त सामग्री का वजन कराने पर कुल 88.340 किलोग्राम मांस मिला, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 30 हजार रुपये बताई गई है. पुलिस ने चार लोहे के सत्तू, एक लकड़ी का गुटका, प्लास्टिक त्रिपाल समेत अन्य सामान भी जब्त किया है.- शैलेंद्र पांडेय, एएसपी, धमतरी

गुरुवार को गाड़ापारा क्षेत्र में कथित गौवंश मांस की सूचना पर हिंदू संगठनों ने जमकर बवाल काटा था. इस मुद्दे पर शुक्रवार को भी बवाल हुआ. शनिवार को आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ. उसके बाद यह कार्रवाई हुई है.