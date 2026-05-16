धमतरी: बाइक में छिपा मिला गेहुंआ नाग सांप, स्नेक कैचर ने बताया कितना जहरीला
बाइक निकालने की तैयारी कर रहे व्यक्ति को मोटरसाइकिल में हलचल नजर आई, गौर से देखने पर जब सांप दिखा तो उनके होश उड़ गए.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 16, 2026 at 9:24 AM IST
धमतरी: शहर के शांति कॉलोनी इलाके में उस वक्त अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया, जब एक व्यापारी की मोटरसाइकिल के अंदर जहरीला गेहुंआ नाग छिपा हुआ मिला.
व्यापारी अपनी बाइक निकालने की तैयारी कर रहा था, तभी अचानक मोटरसाइकिल के अंदर हलचल दिखाई दी. पास जाकर देखने पर सांप नजर आते ही वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया. देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और पूरे इलाके में डर का माहौल बन गया.
बाइक में घुसा बैठा था जहरीला नाग
स्थानीय लोगों ने तुरंत सर्पमित्र नीरज पांडे को इसकी सूचना दी. सूचना मिलते ही सर्पमित्र नीरज पांडे मौके पर पहुंचे और सावधानीपूर्वक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. मोटरसाइकिल के इंजन और बॉडी के बीच सांप काफी अंदर तक घुसा हुआ था, जिसके कारण रेस्क्यू करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. लगभग 30 मिनट की मेहनत के बाद सर्पमित्र ने लगभग 3 फीट लंबे जहरीले गेहुंआ नाग को सुरक्षित बाहर निकाला. सांप को बाहर निकलते ही वहां मौजूद लोग डर के मारे पीछे हट गए, वहीं कई लोग मोबाइल में वीडियो बनाने लगे.
रेस्क्यू के बाद सांप को सुरक्षित डिब्बे में रखा गया और उसे जंगल में छोड़ने की तैयारी की गई. घटना के बाद कॉलोनी के लोगों ने राहत की सांस ली.
काफी जहरीला होता है गेहुंआ नाग
सर्पमित्र नीरज पांडे ने बताया कि यह गेहुंआ नाग अभी बच्चा था, लेकिन इसकी प्रजाति बेहद जहरीली मानी जाती है. इसके काटने के तुरंत बाद यदि एंटी वेनम नहीं दिया जाए तो व्यक्ति की मौत हो सकती है.
इस वजह से सांप पहुंच रहे रिहायशी इलाके
सर्पमित्र ने बताया कि मौसम में अचानक बदलाव, गर्मी बढ़ने और ठंडे स्थानों की तलाश में सांप अब रिहायशी इलाकों की ओर निकल रहे हैं. खासकर मोटरसाइकिल, कार, कूलर और घरों के कोनों में सांप छिपने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं.
सांप पर्यावरण का महत्वपूर्ण अंग, मारे नहीं
सर्पमित्र ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि यदि कहीं भी सांप दिखाई दे तो घबराएं नहीं और खुद पकड़ने की कोशिश बिल्कुल न करें, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है. ऐसी स्थिति में तुरंत प्रशिक्षित सर्पमित्र या वन विभाग को सूचना दें.