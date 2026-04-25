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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल की सजा, धमतरी पुलिस की मजबूत पैरवी से मिला न्याय

पॉक्सो एक्ट के गंभीर प्रकरण में कोर्ट का कड़ा फैसला, विवेचना अधिकारी को मिलेगा नगद इनाम

POCSO case Court verdict
नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल की सजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 25, 2026 at 8:38 PM IST

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धमतरी: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है. चौकी बिरेझर, थाना कुरुद क्षेत्र में दर्ज इस केस में कोर्ट ने आरोपी टिकेन्द्र कुमार बांधे को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 3000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है.

पुलिस ने संवेदनशीलता और तेजी दिखाई

जानकारी के अनुसार, यह मामला अपराध क्रमांक 72/25 के तहत पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराएं शामिल थीं. केस की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने प्रारंभ से ही संवेदनशीलता और तत्परता के साथ जांच शुरू की. जांच के दौरान चौकी प्रभारी एवं विवेचना अधिकारी उपनिरीक्षक अजय सिंह और बिरेझर पुलिस टीम ने सूक्ष्मता और पेशेवर दक्षता के साथ कार्य किया. घटनास्थल से लेकर बाकी बिंदुओं तक साक्ष्यों का वैज्ञानिक तरीके से संकलन किया गया. साथ ही पीड़िता और गवाहों के बयान विधिसम्मत तरीके से दर्ज किया, जिससे केस मजबूत हुआ.

अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी

पुलिस ने एकत्रित साक्ष्यों और तथ्यों को कोर्ट में प्रभावी तरीके से पेश किया. अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी और साक्ष्यों की ठोस श्रृंखला के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया और कठोर सजा सुनाई.

इनाम की घोषणा

इस उत्कृष्ट कार्य के लिए धमतरी पुलिस अधीक्षक ने विवेचना अधिकारी को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित करने की घोषणा की है. अधिकारियों का मानना है कि इस प्रकार के प्रोत्साहन से पुलिस बल में कार्य के प्रति उत्साह बढ़ेगा और अन्य अधिकारी-कर्मचारी भी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित होंगे.

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