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धमतरी में अब पिकअप चालक हड़ताल पर, भाड़ा दर बढ़ाने की मांग, व्यापारियों और राइस मिल संचालकों को ज्ञापन सौंपा

महंगाई का असर पिकअप चलाने वालों पर भी पड़ा है, चालकों ने कहा- जितना भाड़ा मिलता है उतना डीजल और मेंटनेंस में जा रहा

Dhamtari pickup drivers strike
धमतरी में अब पिकअप चालक हड़ताल पर, भाड़ा दर बढ़ाने की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 1, 2026 at 5:06 PM IST

2 Min Read
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धमतरी: लगातार बढ़ती महंगाई और वर्षों से परिवहन भाड़ा दरों में संशोधन नहीं होने से नाराज पिकअप वाहन चालक संघ ने जिले की पुरानी कृषि उपज मंडी में हड़ताल शुरू कर दी है. चालक संघ का कहना है कि डीजल, टायर, स्पेयर पार्ट्स, वाहन मरम्मत, बीमा और अन्य संचालन खर्चों में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन परिवहन भाड़ा आज भी पुराने दरों पर ही संचालित किया जा रहा है. इससे वाहन चलाना और परिवार का पालन-पोषण करना मुश्किल हो गया है.

महंगाई का असर, भाड़ा दर बढ़ाने की मांग को लेकर पिकअप चालक हड़ताल पर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

भाड़ा दरों में संशोधन का प्रस्ताव

पिकअप चालक संघ के सदस्यों ने बताया कि बढ़ती लागत के कारण उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है. वर्तमान भाड़ा दरों में वाहन संचालन करने पर पर्याप्त आय नहीं हो पा रही है, जिससे परिवार की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना भी चुनौती बन गया है. इसी मांग को लेकर चालक संघ के सदस्य पुरानी कृषि उपज मंडी परिसर में हड़ताल पर बैठ गए हैं. संघ ने परिवहन भाड़ा दरों में संशोधन की मांग करते हुए नया प्रस्ताव भी रखा है.

हम वर्षों से व्यापारियों और राइस मिल संचालकों को अपनी सेवाएं दे हैं, लेकिन बढ़ती महंगाई के बीच पुराने भाड़े पर काम करना अब संभव नहीं हो पा रहा है. जितना भाड़ा मिलता है उतना तो डीजल और गाड़ी के मेंटनेंस में निकल जाता है- रवि साहू, अध्यक्ष, पिकअप वाहन चालक संघ

Dhamtari pickup drivers strike
महंगाई का असर पिकअप चलाने वालों पर भी पड़ा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या है मांग

मांग के अनुसार धमतरी से दूरस्थ क्षेत्रों के लिए 60 रुपये प्रति क्विंटल और धमतरी-रायपुर और रायपुर-धमतरी मार्ग के लिए 70 रुपये प्रति क्विंटल भाड़ा निर्धारित किए जाने की मांग की गई है. इस संबंध में व्यापारियों और राइस मिल संचालकों को ज्ञापन भी सौंपा गया है.

Dhamtari pickup drivers strike
व्यापारियों और राइस मिल संचालकों को ज्ञापन सौंपा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जारी रहेगी हड़ताल

चालक संघ का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक वे अपने वाहन नहीं चलाएंगे. हड़ताल में 100 से अधिक पिकअप चालक शामिल बताए जा रहे हैं. इसके चलते मंडियों और परिवहन कार्यों पर भी असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है. संबंधित पक्षों से उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार कर उचित निर्णय लेने की अपील की गई है.

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