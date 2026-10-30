धमतरी पीजी कॉलेज में प्रोफेसर्स के ट्रांसफर से आक्रोश, छात्रों ने महापौर से की मुलाकात
धमतरी पीजी कॉलेज के छह असिस्टेंट प्रोफेसर के ट्रांसफर को लेकर छात्रों में आक्रोश है. अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 30, 2026 at 6:46 PM IST
धमतरी: बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी के स्टूडेंट्स नाराज हैं. दरअसल विधि संकाय के प्राध्यापकों को नवीन महाविद्यालय कुरूद में अस्थायी रूप से पदस्थ करने के आदेश दिए गए हैं. 15 नवंबर से परीक्षाएं हैं, ऐसे में प्राध्यापकों के ट्रांसफर से विद्यार्थियों में नाराजगी है. उन्होंने नगर निगम पहुंचकर महापौर रामू रोहरा को ज्ञापन दिया और ट्रांसफर आदेश निरस्त करने की मांग की.
असिस्टेंट प्रोफेसर्स के ट्रांसफर से नाराज छात्र
स्टूडेंट्स ने बताया कि धमतरी पीजी कॉलेज के विधि संकाय में बीएएलएलबी (BALLB) पाठ्यक्रम में 240 स्टूडेंट हैं. कॉलेज में विधि विषय के सात सहायक प्राध्यापक हैं, जिनमें से 6 का ट्रांसफर कर दिया गया है. स्टूडेंट्स का कहना है कि कुरूद में विधि पाठ्यक्रम का संचालन अभी पूरी तरह शुरू नहीं हुआ है. ऐसे में धमतरी कॉलेज के प्राध्यापकों को वहां भेजने से पहले यहां की शैक्षणिक व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए थी.
परीक्षा से पहले शिक्षकों की कमी की चिंता
नीतू और संजना सिंह सहित छात्र डाकेश्वर साहू ने कहा कि अचानक प्राध्यापकों को दूसरे महाविद्यालय में भेजने का निर्णय विद्यार्थियों के हित में नहीं है. आगामी परीक्षाओं को देखते हुए यह समय पढ़ाई के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है. ऐसे में शिक्षकों के स्थानांतरण से पाठ्यक्रम पूरा करने और परीक्षा की तैयारी में परेशानी हो सकती है.दीपावली के तुरंत बाद कॉलेज में आंतरिक परीक्षाएं आयोजित होनी हैं, जिसके बाद मुख्य विश्वविद्यालयीन परीक्षाएं प्रस्तावित हैं. ऐसे समय में विधि संकाय के अधिकांश प्राध्यापकों को दूसरे कॉलेज में भेजने से 240 विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होने की आशंका है.
शिक्षकों का ट्रांसफर बिल्कुल अनुचित है. स्थानांतरण आदेश तत्काल निरस्त करने की मांग हमने की है. हम टीचर के ट्रांसफर को लेकर महापौर से मिलने आए हैं- संजना सिंह, स्टूडेंट
अचानक कुरुद ट्रांसफर करने की वजह से हमें पढ़ाई की चिंता है. हम चाहते हैं कि ट्रांसफर रूक जाए ताकि हमारी पढ़ाई ठीक से हो सके- नीतू, स्टूडेंट
सात में से 6 प्राध्यापकों को कुरुद में काम करने के निर्देश दिए गए हैं. अचानक शिक्षकों का ट्रांसफर अनुचित है-डाकेश्वर साहू, स्टूडेंट
महापौर बोले- पढ़ाई प्रभावित नहीं होने देंगे
विद्यार्थियों की समस्या सुनने के बाद महापौर रामू रोहरा ने कहा कि विधि संकाय के विद्यार्थियों ने उन्हें ज्ञापन सौंपकर अपनी परेशानी बताई है. छात्रों का कहना है कि प्राध्यापकों के कुरूद स्थानांतरण से उनकी पढ़ाई प्रभावित होगी, क्योंकि आगामी 15 नवंबर से परीक्षाएं प्रस्तावित हैं.
छात्रों ने ज्ञापन दिया है. उनकी जानकारी में आया है कि प्राध्यापकों को कुरुद ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो वे पढ़ाई कैसे करेंगे. उनकी 15 नवंबर से परीक्षा है. बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चलनी चाहिए. मैंने कलेक्टर से बात की है कि जबतक नई व्यवस्था न हो जाए तबतक प्राध्यापकों का ट्रांसफर न करें- रामू रोहरा, महापौर, नगर निगम
240 विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल
विधि संकाय के विद्यार्थियों ने प्रशासन से मांग की है कि शैक्षणिक व्यवस्था सुचारू रखने और परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण आदेश पर पुनर्विचार किया जाए. उनका कहना है कि नए महाविद्यालय में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के बाद ही प्राध्यापकों की पदस्थापना की जानी चाहिए, ताकि धमतरी पीजी कॉलेज में अध्ययनरत विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित न हो.
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