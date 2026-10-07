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धमतरी में पेट्रोल पंप उड़ाने की कोशिश..! आधी रात दो बाइक जलाईं, नोजल में जलती माचिस लगाते CCTV में दिखा आरोपी

धमतरी में पेट्रोल पंप उड़ाने की कोशिश..! आधी रात दो बाइक जलाईं ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

धमतरी: जिले के मगरलोड थाना क्षेत्र से पेट्रोल पंप में आगजनी की कोशिश का मामला सामने आया है. मेघा स्थित माता रानी फ्यूल्स पेट्रोल पंप को आग लगाकर बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई. देर रात करीब 1.30 बजे माचिस मारते युवक का वीडियो भी सामने आया है. संदिग्ध ने पेट्रोल-डीजल के नोजल में भी माचिस लगाकर आग भड़काने की कोशिश की.

मामला मगरलोड थाना क्षेत्र के मेघा गांव स्थित माता रानी फ्यूल्स पेट्रोल पंप का है. जानकारी के मुताबिक देर रात करीब 11:30 बजे एक युवक पेट्रोल पंप पहुंचा और कर्मचारियों से गाली-गलौज करते हुए विवाद करने लगा. कुछ देर बाद वह वहां से चला गया.

नोजल में जलती माचिस लगाते CCTV में दिखा आरोपी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

लेकिन करीब दो घंटे बाद रात लगभग 1:30 बजे संदिग्ध युवक फिर पेट्रोल पंप पहुंचा. इस बार उसने पेट्रोल-डीजल मशीन के पास खड़ी कर्मचारियों की दो मोटरसाइकिलों को निशाना बनाया और माचिस से दोनों बाइकों में आग लगा दी. आग की लपटें उठती देख कर्मचारियों में हड़कंप मच गया. कर्मचारियों ने तत्काल फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर आग बुझाई.

कर्मचारियों से विवाद के बाद आधी रात फिर पेट्रोल पंप पहुंचा था संदिग्ध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पेट्रोल पंप के नोजल में जलती माचिस डाली

संदिग्ध युवक ने पेट्रोल पंप के नोजल में भी माचिस लगाकर आग लगाने की कोशिश की. आरोपी युवक ने एक नहीं 2-3 नोजल में ऐसा किया. कर्मचारियों की नजर पड़ते ही उन्होंने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी मौके से भाग निकला. अगर समय रहते नोजल में लगी आग पर काबू नहीं पाया जाता और आग पेट्रोल-डीजल के स्टॉक तक पहुंच जाती, तो स्थिति बेहद गंभीर हो सकती थी.

हालांकि कर्मचारियों की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया. मौके पर मौजूद फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से आग पर तत्काल काबू पा लिया गया.

पेट्रोल पंप संचालक की ओर से मगरलोड थाने में लिखित शिकायत दी गई है. फुटेज और बाकी तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है- भावना पांडेय, एसपी धमतरी

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

पूरी घटना पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुई है. फुटेज के आधार पर पुलिस अब संदिग्ध युवक की पहचान और तलाश में जुटी है.