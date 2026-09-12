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खाट पर मरीज को लादकर उफनता नाला पार कराया, बारिश के दिनों में ग्रामीण इलाकों का हाल

धमतरी के सिहावा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत लटियारा के आश्रित ग्राम चर्रा कच्छारपारा की घटना है.

PATIENT CARRIED ON COT
धमतरी खाट पर मरीज (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 12, 2026 at 12:35 PM IST

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धमतरी: चर्रा कच्छारपारा में डुमर नाला बारिश के दिनों में परेशानी का बड़ा कारण बन जाता है. पानी बढ़ने के बाद आवागमन प्रभावित हो जाता है और गांव का संपर्क जिला मुख्यालय और दूसरे शहरों से कट जाता है. सबसे ज्यादा परेशानी उस समय होती है जब किसी बीमार व्यक्ति को तत्काल अस्पताल पहुंचाना होता है. आज सुबह भी ऐसी ही एक घटना सामने आई.

उफनते नाला को पार करना मजबूरी

चर्रा निवासी गोपेश कुमार पटेल की तबीयत खराब हो गई थी. उल्टी-दस्त की शिकायत थी. शुरुआत में घरेलू उपचार से ठीक करने की कोशिश की गई. लेकिन हालत बिगड़ने के बाद तत्काल इलाज की जरूरत महसूस हुई. धमतरी में लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण डुमर नाला उफान पर है. पानी ओवरफ्लो होने के कारण रात के समय समय मरीज को अस्पताल ले जाना संभव नहीं हो सका. इसके बाद सुबह होते ही ग्रामीण मरीज को अस्पताल पहुंचाने के लिए जुट गए.

नाले पर पुलिया नहीं होने से खाट पर मरीज को ले जाने की मजबूरी (ETV Bharat Chhattisgarh)

मरीज की हालत को देखते हुए उसे खाट पर बिठाया गया. गांव के चार लोगों ने खाट को ढोकर उफनता नाला पार किया. इस दौरान पानी लोगों के कमर से ऊपर तक आ रहा था. काफी मशक्कत के बाद मरीज को नाला पार कराया. मरीज को अस्पताल पहुंचाने में ग्रामीण दीपक मंडावी, चंदर लाल पटेल, लक्ष्मण ध्रुव, राजेंद्र मरकाम, यशवंत मरकाम और बीरबल नेताम समेत अन्य ग्रामीणों ने सहयोग किया. किसी तरह मरीज को अस्पताल पहुंचाया गया.

बारिश के दिनों में डुमर नाला में पानी बढ़ जाने से हर साल गांव के लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है. पुलिया की मांग 30 साल से कर रहे हैं लेकिन आज तक हमारी मांग पूरी नहीं हुई. सरकार से पुलिया निर्माण की अपील कर रहे हैं-रूपेश कुमार ध्रुव, सरपंच, ग्राम लटियारा

ग्रामीणों ने की तत्काल पुलिया निर्माण की मांग

ग्रामीणों ने शासन-प्रशासन से मांग की है कि चर्रा के डुमर नाला में जल्द से जल्द पुलिया का निर्माण कराया जाए, ताकि बारिश के दिनों में मरीजों को खाट पर लादकर नाला पार कराने जैसी स्थिति दोबारा न बने. ग्रामीणों का कहना है कि पुलिया बनने से सिर्फ मरीजों को ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा के काम के लिए आने-जाने वाले ग्रामीणों को भी बड़ी राहत मिलेगी.

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